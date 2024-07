Shell stoppt niederländisches Biokraftstoffprojekt wegen Marktschwäche

Der Ölkonzern Shell wird die Bauarbeiten an einer der größten Biokraftstoffanlagen Europas aufgrund der schwachen Marktbedingungen unterbrechen, berichtet Reuters. Dies ist das jüngste CO2-arme Projekt, das einen Rückschlag erleidet, während CEO Wael Sawan sich bemüht, die Renditen zu steigern. Das nun vorerst angeblasene Projekt konzentrierte sich speziell auf nachhaltigen Kraftstoff aus Abfällen.

Anlage geht wohl erst Ende des Jahrzehnts in Betrieb

Es ist selten, dass Unternehmen die Entwicklung laufender Projekte aussetzen. Der Konkurrent BP hat letzte Woche mitgeteilt, dass er zwei Biokraftstoffprojekte in Deutschland und den USA aussetzen wird. Unter Wael Sawan, der sein Amt im Jänner 2023 antrat, hat Shell Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien und Wasserstoff aufgegeben und verkauft, sich aus den europäischen und chinesischen Energiemärkten zurückgezogen und Raffinerien verkauft, um sich auf die profitabelsten Geschäftsbereiche zu konzentrieren, vor allem auf Öl und Gas.

Shell gab im September 2021 grünes Licht für die Entwicklung der 820.000-Tonnen-Jahresanlage in den Niederlanden, die ursprünglich 2025 in Betrieb gehen sollte. Das Projekt wird nun voraussichtlich erst gegen Ende des Jahrzehnts in Betrieb gehen. Die Anlage in seinem Chemiepark in Rotterdam sollte nachhaltigen Flugkraftstoff und erneuerbaren Diesel aus Abfällen produzieren.

Shell könnte Biofuel-Projekt auch abwerten

Der Ölkonzern teilte in einer Erklärung mit, dass nach der Entscheidung, die Bauarbeiten zu unterbrechen, „die Anzahl der Auftragnehmer:innen vor Ort reduziert und die Aktivitäten verlangsamt werden, was dazu beiträgt, die Kosten zu kontrollieren und die Projektabfolge zu optimieren.“

Shell soll nun auch eine Wertminderung für das Biofuel-Projekt in Erwägung ziehen. „Die vorübergehende Unterbrechung der Bauarbeiten vor Ort wird es uns ermöglichen, den wirtschaftlichsten Weg für das Projekt zu finden“, sagte Shells Downstream-Chef Huibert Vigeveno in einer Erklärung.