Shoelerz: Das Schuhschmuck-Startup im Interview

Das oberösterreichische Startup Shoelerz will es seinen Kund:innen ermöglichen, ihre Schuhe mit personalisiertem, einfach austauschbarem Schmuck zu verzieren. Patrick Jobst, der Mitgründer des Jungunternehmens, hat sich mit unserem Startup Interviewer über Shoelerz unterhalten.

Kannst du uns dein Startup vorstellen?

Patrick Jobst: Shoelerz, in nur 2 Schritten zu mehr DU mit deinem Schuh. Wir machen Schuhschmuck, welcher in Sekundenschnelle am Schuh fixiert und ausgetauscht werden kann.

Wer ist im Gründungsteam?

Meine Frau Olivia und ich, Patrick Jobst.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Die Idee wurde 2020, während des ersten Lockdowns, geboren. Wir wollten in dieser Zeit nicht einfach nur zuhause herumsitzen. Schließlich dauerte es bis ca. 2022, bis wir unseren ersten Prototypen in Händen halten konnten.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Einen Schuhschmuck, bei dem man die Schnürsenkel nicht herausziehen muss und diesen zugleich in Sekundenschnelle austauschen kann, gibt es einfach nicht am Markt.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Unsere Lösung ist bereits in Österreich vom Patentamt bestätigt und patentiert. Das Patent für Europa haben wir auch bereits eingereicht und dürfte nur eine Formsache sein.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Hauptzielgruppe sind bestimmt Kinder und Jugendliche, mit coolen Statements oder frechen Sprüchen sind sie für jede Laune und Tagesverfassung gerüstet. Ebenso sind unsere Artikel aber auch für Firmen als Merchandise-Artikel geeignet.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Nein, es gibt noch keine Investoren. Wir haben alles selber investiert bzw. auch Unterstützung vom FFG-Patentscheck erhalten.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären?

Wir haben unseren Onlineshop erst am 01. Mai diesen Jahres gelaunched. Vorher haben wir unsere Produkte direkt an den Mann und die Frau gebracht. Wir befinden uns nun auf der Suche nach Partnern und Influencern, um unsere Produkte bekannter zu machen.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup?

Wir möchten gerne dieses Jahr noch einen 5-stelligen Umsatz lukrieren. Im weiteren Schritt sehen unsere Pläne vor, dass wir unsere Kunststoffteile aus Bioplastik fertigen lassen, hierfür ist allerdings eine größere Investition vonnöten.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Nicht aufgeben, dran bleiben. Auch wenn’s hart ist und der innere Schweinehund einem den Traum vom eigenen Produkt auch ausreden will. Ich wusste bereits als kleines Kind, dass ich irgendwann mal etwas erfinden werde – ca. 25 Jahre später halte ich mein Produkt in den Händen.

