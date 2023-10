Shopstory erweitert Finanzierung auf 2 Millionen Euro – PlanRadar-Gründer mit dabei

Das niederösterreichische Startup Shopstory, Anbieter einer smarten Onlineshop-Marketing-Software, konnte erst im Mai beim Finale der #glaubandich-Challenge ein Millioneninvestment verkünden (wir berichteten). Nun hat die Jungfirma diese Finanzierung um rund eine Million Euro erweitert. Insgesamt zwei Millionen Euro hat das Startup damit in diesem Jahr nun verbucht. Unter anderem sind in der erweiterten Runde nun die PlanRadar-Gründer Sander van de Rijdt und Ibrahim Imam an Shopstory beteiligt.

Wachstum trotz „Post-Corona-Trauma“

„Shopstory ist trotz des Post-Corona-Traumas im E-Commerce-Sektor und der inflations­bedingt sinkenden Konsumlust überdurchschnittlich gewachsen. Onlineshops müssen ihr Online-Marketing so effizient wie möglich aufsetzen, um wettbewerbsfähig zubleiben. Genau dafür ist Shopstory der perfekte Partner. Eine siebenstellige Investment­runde in der aktuellen Marktlage spricht für die Qualität von Unternehmen und Team“, sagt PlanRadar-Gründer Sander van de Rijdt, neuer Investor bei Shopstory.

Nicht nur die PlanRadar-Founder sind jetzt bei der Jungfirma dabei. Mit dem aws Gründungsfonds kommt – nach Calm/Storm, tecnet equity und startup300 – ein weiteres Venture Capital an Bord. Zusätzlich zu den bestehenden Business Angels Patrick Pöschl (Co-Founder Scalable Capital), Johannes Braith (Founder Storebox) und Hansi Hansmann sind nun auch Michael Innerebner (Ex-VW und Audi-Manager), Coinpanion Co-Founder Saad Wohlgenannt, Leonard Quack (Co-Founder vergleich.org) und Kai Hesselmann (DealCircle) sowie das Schütz Family Office beteiligt.

Shopstory entwickelt mit frischem Kapital „Flowbuilder“

Angesichts der sehr schwierigen Lage am Risikokapitalmarkt ist man bei Shopstory über die zweiteilige Finanzierung sehr erfreut. „Es war ein hartes Stück Arbeit, das sich gelohnt hat. Die Gespräche liefen über mehrere Monate. Dabei hat unser permanentes Wachstum während des Fundraisings und das verlässliche Erreichen aller versprochener Milestones natürlich sehr geholfen. Ein riesengroßer Dank gilt dem tollen Shopstory-Team, ohne dem dieser nächste wichtige Schritt nicht möglich gewesen wäre“, sagt Sebastian Schwelle, Co-Founder und CEO von Shopstory.

Das frische Kapital soll vor allem der weiteren Expansion im europäischen Markt und der Entwicklung des neuen Produktes dienen, das in wenigen Wochen auf den Markt kommen wird. Der unter dem Codenamen “Project Pulse” bereits angekündigte „Flowbuilder“ soll es ermöglichen, repetitive Prozesse im E-Commerce-Marketing vollkommen zu automatisieren. Die einzelnen Arbeitsschritte werden dabei in ‚Flows‘ zusammengefasst. Dabei können E-Commerce-Marketer sowohl vorbereitete Flows verwenden als sich auch eigene selbst in einer No-Code-Plattform per Drag & Drop zusammenstellen.

AI-Integrationen beschleunigen Marketing

„Unsere Kund:innen lieben ready-to-use Automatisierungen, weil sie damit extrem effizient arbeiten können. Der Einsatz von Flows bringt sowohl dem E-Commerce-Merchant, als auch der betreuenden Marketing-Agentur enorme Vorteile. Außerdem werden AI-Integrationen zur Verfügung stehen, welche die Marketing-Prozesse noch einmal deutlich be­schleunigen werden“, so Schwelle.