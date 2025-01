SignPath: 5 Millionen Euro Series A für Wiener Startup für sichere Software-Lieferketten

Das Wiener Technologieunternehmen SignPath, das sich auf die Sicherheit von Software-Lieferketten spezialisiert hat, konnte eine Series A-Finanzierung in Höhe von 5 Millionen Euro abschließen. Hauptinvestor ist der niederländische Cybersecurity-Investor TIN Capital, der damit seine zweite Investition aus dem European Cyber Tech Fund tätigt.

SignPath, 2017 als Teil von Rubicon IT gegründet und seit 2023 eigenständig operierend, hat sich als führender Anbieter für automatisierte Code-Signing-Lösungen etabliert. Die Plattform integriert sich in CI/CD-Pipelines und kombiniert automatisierte Integritätsprüfungen mit Code-Signing-Mechanismen. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Hitachi Energy, Airbus und SolarWinds.

Das frische Kapital soll primär in die Expansion der Plattform sowie die Beschleunigung der europäischen Marktpräsenz investiert werden. Zudem plant SignPath den Ausbau seiner Kundenbasis in den USA. CEO und CTO Stefan Wenig betont die strategische Bedeutung der Finanzierung vor dem Hintergrund sich verschärfender regulatorischer Anforderungen wie der Executive Order 14028 in den USA und dem Cyber Resilience Act in der EU.

Pipeline-Integrität statt bloßer Fokus auf Code-Schwachstellen

Die Technologie von SignPath gewährleistet, dass Software-Komponenten authentifiziert, manipulationssicher und konform mit Industriestandards sind. Dies wird besonders relevant, da sowohl Behörden als auch Unternehmen zunehmend die weitreichenden Konsequenzen von Software-Sicherheitslücken erkennen.

TIN Capital, gegründet 1998, fokussiert sich seit 2018 verstärkt auf Cybersecurity-Investments durch seinen Dutch Security TechFund. Ende 2023 wurde der European Cyber Tech Fund V aufgelegt, der bis April 2025 geschlossen werden soll. Das Portfolio umfasst bereits Unternehmen wie Eye Security, BreachLock und EGERIE.

„Eine reine Fokussierung auf Code-Schwachstellen reicht nicht mehr aus, um sich gegen professionelle Cyberkriminelle oder staatliche Akteure zu verteidigen. SignPaths Lösungen für Code-Signing und Pipeline-Integrität sind ein essentieller Baustein für sichere und widerstandsfähige Software-Lieferketten“, so Reinout vander Meûlen, Partner bei TIN Capital, über den Deal.