SKEETOO produziert hochwertige Körperpflege mit Gelsenschutz

Das Startup SKEETOO will funktionale Körperpflege auf ein neues Level heben. Die festen Duschseifen stellen eine umweltfreundliche, effektive sowie pflegeintensive Alternative zum Gelsenspray dar. Gründerin Daniela Gefahrt erzählt unserem Startup Interviewer von ihrer Vision und welche Zukunftspläne das Startup verfolgt.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Daniela Gefahrt: Wir sind SKEETOO, ein Startup aus Österreich, das nachhaltige und innovative Körperpflegeprodukte entwickelt. Unser Hauptprodukt ist ein plastik- und palmölfreies Duschgel in fester Form, das nicht nur die Haut pflegt, sondern gleichzeitig Gelsen fernhält.

Was uns auszeichnet, ist die Kombination aus Umweltbewusstsein und Funktionalität: SKEETOO verbindet hochwertige, natürliche Hautpflege mit einem effektiven Schutz vor Gelsen – eine einzigartige Lösung, die es so noch nicht auf dem Markt gibt. Unsere Produkte werden regional in Tirol hergestellt, sind dermatologisch getestet und wurden mit der Bestnote „Sehr gut“ bewertet.

Wir setzen auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen – von der Verpackung bis hin zur Produktion. Außerdem sind unsere Produkte sowohl in unserem eigenen Webshop als auch bei INTERSPAR Österreich erhältlich. Unser Ziel ist es, Menschen eine einfache, umweltfreundliche und praktische Alternative zu herkömmlichen Körperpflegeprodukten zu bieten, die gleichzeitig die Lebensqualität verbessert.

Wer ist im Gründungsteam?

Im Gründungsteam sind Kathrin Buchinger-Schlader und ich, Daniela Gefahrt. Wir sind beide Geschäftsführerinnen.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Die Idee für SKEETOO entstand aus einem ganz persönlichen Bedürfnis: Wir lieben die Natur und verbringen viel Zeit im Freien – ob beim Wandern, Grillen oder entspannten Sommerabenden im Garten. Doch dabei störten uns immer wieder lästige Gelsen. Herkömmliche Lösungen wie Sprays oder Cremes waren entweder umständlich, unangenehm auf der Haut oder belastend für die Umwelt. Gleichzeitig wollten wir auf Plastik und Palmöl verzichten und etwas Nachhaltiges schaffen.

Das brachte uns auf die Idee, ein Produkt zu entwickeln, das Pflege und Schutz kombiniert – ein Duschgel, das nicht nur die Haut pflegt, sondern auch Gelsen fernhält. Der Name SKEETOO entstand dabei aus den englischen Wörtern „Skin“ (Haut) und „Mosquito“ (Gelse).

Wir haben dann angefangen, intensiv an einer natürlichen und effektiven Rezeptur zu arbeiten, die unseren hohen Ansprüchen an Umweltfreundlichkeit und Funktionalität gerecht wird. Nach vielen Tests und Entwicklungen war SKEETOO geboren – ein festes, plastikfreies Duschgel, das umweltfreundlich produziert wird und sogar dermatologisch die Bestnote erhalten hat.

Unser Ziel war und ist es, ein Produkt zu schaffen, das Menschen hilft, nachhaltiger zu leben, ohne auf Komfort oder Wirksamkeit zu verzichten. Mit SKEETOO möchten wir nicht nur eine Lücke am Markt schließen, sondern auch zeigen, dass Umweltbewusstsein und Innovation Hand in Hand gehen können.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Unser USP ist die Doppelfunktionalität. SKEETOO ist das erste feste Duschgel, das gleichzeitig pflegt und vor Gelsen schützt. Diese Kombination gibt es so auf dem Markt nicht. SKEETOO wird in Tirol hergestellt, was kurze Transportwege, hohe Qualitätsstandards und die Unterstützung der regionalen Wirtschaft gewährleistet.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Bei SKEETOO setzen wir auf eine Kombination aus modernster Formulierungsforschung und nachhaltiger Produktionstechnologie, um ein Produkt zu entwickeln, das sowohl funktional als auch umweltfreundlich ist.

Innovative Rezepturtechnologie: Unsere größte Stärke liegt in der hauseigenen Entwicklung einer natürlichen und effektiven Rezeptur, die Gelsen fernhält und gleichzeitig sanft zur Haut ist. Das Ergebnis ist eine dermatologisch getestete Formel, die mit der Bestnote „Sehr gut“ bewertet wurde.

Nachhaltige Produktionsprozesse: Unser Duschgel wird in fester Form hergestellt, wodurch wir den Wasserverbrauch während der Produktion erheblich reduzieren können. Die kompakte Form spart zudem Verpackungsmaterial und Transportressourcen.

Verpackungstechnologie ohne Plastik: Für die Verpackung verwenden wir ausschließlich plastikfreie Materialien, die recycelbar oder kompostierbar sind.

Gelsenschutz-Technologie: Die Integration des Gelsenschutzes in ein Pflegeprodukt ist ein echter Technologiesprung.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe umfasst Menschen, die Wert auf nachhaltige Produkte legen und gleichzeitig praktische Lösungen für ihren Alltag suchen. Konkret sprechen wir folgende Gruppen an:

Umweltbewusste Konsument:innen: Menschen, die aktiv darauf achten, plastikfreie, palmölfreie und umweltfreundliche Produkte zu kaufen, bilden den Kern unserer Zielgruppe. Sie schätzen Produkte, die sowohl qualitativ hochwertig als auch ressourcenschonend sind.

Outdoor- und Naturliebhaber:innen: Egal, ob beim Wandern, Camping oder Grillen – unsere Kund:innen sind gerne in der Natur und suchen nach einem zuverlässigen, unkomplizierten Gelsenschutz, der sie unterwegs begleitet.

Familien mit Kindern: Eltern, die auf sanfte, natürliche Produkte achten, schätzen SKEETOO aufgrund seiner dermatologisch geprüften Hautverträglichkeit. Besonders der Gelsenschutz ist ein praktischer Vorteil für Kinder, die oft empfindlich auf Insektenschutzmittel reagieren.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Bisher haben wir SKEETOO komplett eigenständig aufgebaut und finanzieren das Projekt aus eigenen Mitteln. Dieser Weg ermöglicht uns, unsere Vision von Nachhaltigkeit und Innovation kompromisslos umzusetzen und unabhängig zu bleiben. Unser Fokus liegt derzeit darauf, unsere Marke weiter zu etablieren, zusätzliche Vertriebskanäle zu erschließen und unser Produktangebot auszubauen. Wir sind stolz darauf, wie weit wir es mit eigenem Engagement und Ressourcen bereits gebracht haben.

Natürlich schließen wir für die Zukunft die Zusammenarbeit mit Investoren nicht aus. Sollte der richtige Partner mit einer ähnlichen Vision und einem Verständnis für unsere Werte auf uns zukommen, könnten wir uns gut vorstellen, gemeinsam das nächste Kapitel für SKEETOO zu schreiben. Unser Ziel ist es, nachhaltiges Wachstum sicherzustellen und unsere Mission, hochwertige und umweltfreundliche Produkte anzubieten, noch weiter voranzutreiben.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Wir setzen auf ein hybrides Vertriebsmodell, das sowohl den Online-Handel als auch den stationären Einzelhandel umfasst.

Online-Shop: Unser eigener Webshop ist ein zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Hier können wir direkt mit unseren Kund:innen in Kontakt treten, unsere Marke authentisch präsentieren und die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren. Dies bietet uns auch die Möglichkeit, gezielt auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Community einzugehen.

Einzelhandel: Zusätzlich haben wir eine Partnerschaft mit INTERSPAR Österreich, die uns eine breite Reichweite und Sichtbarkeit im stationären Handel verschafft. Dies ermöglicht es uns, SKEETOO auch Kund:innen anzubieten, die ihre Einkäufe lieber im Geschäft erledigen.

Margen und Nachhaltigkeit: Unser Fokus liegt auf einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, das es uns ermöglicht, sowohl nachhaltig zu wirtschaften als auch ein attraktives Angebot für unsere Kund:innen zu schaffen. Die lange Haltbarkeit und Ergiebigkeit unseres Produkts bieten dabei einen klaren Mehrwert.

Perspektivische Erweiterung: Langfristig planen wir, unser Portfolio um weitere innovative und nachhaltige Produkte zu erweitern, die unsere Vision ergänzen. Gleichzeitig prüfen wir zusätzliche Vertriebskanäle, etwa in internationalen Märkten oder durch Kooperationen mit spezialisierten Online-Plattformen für nachhaltige Produkte.

Unser Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt, ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, indem wir sowohl unseren Kund:innen als auch der Umwelt einen klaren Mehrwert bieten.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Wir haben eine klare Vision und konkrete Pläne, um SKEETOO weiterzuentwickeln und unsere Reichweite zu vergrößern. Unsere nächsten Schritte umfassen:

Ausbau der Vertriebskanäle: Wir möchten unsere Präsenz sowohl online als auch im stationären Handel weiter stärken. Neben unserem Webshop und der Kooperation mit INTERSPAR Österreich arbeiten wir daran, neue Partnerschaften mit nachhaltigen Konzeptstores, Outdoor-Marken und weiteren Einzelhändlern zu etablieren.

Einstieg in die Hotellerie: Ein großes Ziel ist es, in der Hotellerie Fuß zu fassen. Wir sind überzeugt, dass SKEETOO gerade für Hotelgäste in Seeregionen einen großen Mehrwert bietet. Gäste, die ihren Urlaub am Wasser verbringen, profitieren von der Kombination aus nachhaltiger Körperpflege und effektivem Gelsenschutz. Hotels könnten SKEETOO als besonderes, umweltfreundliches Angebot in ihren Zimmern, Wellnessbereichen oder Shops präsentieren, um ihren Gästen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten.

Produktportfolio erweitern: Ein zentrales Ziel ist es, unser Sortiment um weitere nachhaltige und innovative Pflegeprodukte zu ergänzen. Dabei bleiben wir unserer Mission treu: hochwertige, umweltfreundliche Produkte mit praktischem Mehrwert anzubieten.

Internationalisierung: Mittelfristig planen wir den Eintritt in internationale Märkte, insbesondere in Regionen, in denen Nachhaltigkeit und funktionale Produkte wie SKEETOO stark nachgefragt werden. Hierfür suchen wir nach geeigneten Partnern und Distributionsmöglichkeiten.

Stärkung unserer Marke: Wir möchten SKEETOO als Synonym für nachhaltige, funktionale Körperpflege etablieren. Dazu setzen wir verstärkt auf gezieltes Marketing, Social Media und den Aufbau einer Community, die unsere Werte teilt.

Nachhaltigkeit weiter vertiefen: Nachhaltigkeit bleibt unser Kernfokus. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Produktionsprozesse noch ressourcenschonender zu gestalten und innovative, umweltfreundliche Materialien zu integrieren – sowohl für unsere Produkte als auch für die Verpackung.

Kooperationen und Partnerschaften: Wir suchen aktiv nach Partnern, die unsere Vision teilen, sei es im Bereich Produktion, Vertrieb, Marketing oder speziell in der Hotellerie.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Der Weg als Gründer:in ist voller Herausforderungen, aber auch unglaublich bereichernd. Hier sind einige Tipps, die uns auf unserer Reise geholfen haben:

Glaub an deine Vision: Es wird Momente geben, in denen Zweifel aufkommen – von außen oder von dir selbst. Halte an deiner Idee fest, wenn du davon überzeugt bist, dass sie einen echten Mehrwert bietet. Diese Leidenschaft wird dir helfen, Hindernisse zu überwinden.

Aktiv netzwerken: Egal, ob auf Messen, bei Pitch-Wettbewerben oder durch persönliche Kontakte – baue dir ein starkes Netzwerk auf. Die richtigen Menschen können dir Türen öffnen, die du allein nicht erreichen würdest.

Geduld und Durchhaltevermögen: Erfolge kommen oft nicht über Nacht. Es ist wichtig, geduldig zu bleiben und dich nicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen. Jeder Schritt nach vorne zählt. Gründen ist eine Reise, die Mut und Engagement erfordert – aber es lohnt sich, wenn du mit deinem Produkt oder deiner Idee einen Unterschied machen kannst. Nutze jede Chance, aus Erfahrungen zu lernen und wachse mit jeder Herausforderung.

