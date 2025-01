smaXtec: Steirisches Scale-up holt US-Investment-Riese KKR an Bord

Die globale Investmentgesellschaft KKR erweitert ihr Portfolio im Agrartech-Sektor durch eine bedeutende Investition in das österreichische Unternehmen smaXtec. Der Technologieanbieter aus Graz hat sich auf digitale Lösungen für die Milchindustrie spezialisiert. Die Investition erfolgt gemeinsam mit Highland Europe, während der bisherige Investor Sophora Unternehmerkapital seine Minderheitsbeteiligung beibehält.

Im Zentrum der smaXtec-Technologie steht ein innovativer in-vivo Sensor, der im Magen von Milchkühen platziert wird. Das System ermöglicht eine Echtzeitüberwachung verschiedener Gesundheitsparameter und ist mit einer KI-gestützten Cloud-Plattform verbunden. Landwirte können dadurch frühzeitig auf gesundheitliche Probleme ihrer Tiere reagieren und die Effizienz ihrer Betriebe steigern.

Über die Höhe des Investments wird offiziell nichts verraten. KKR ist ein börsennotierter Investment-Riese aus New York mit einer Marktkapitalisierung von 133 Milliarden Dollar. Im Portfolio von KRR (früher Kohlberg Kravis Roberts & Co.) finden sich etwa die Bild-Mutter Axel-Springer oder die TikTok-Mutter ByteDance. KKR beteiligt sich oftmals an wachsenden Unternehmen, um sie profitable zu machen und dann nach sechs bis sieben Jahren weiterzuverkaufen.

Highland Europe aus London wiederum hat etwa Bitmovin, Wolt oder EGYM im Portfolio. Beide Investoren sind dafür bekannt, hohe Summen zu investieren. Bei einem Bilanzverlust von etwa 13 Mio. Euro im Jahr 2023 (inkl. Verlustvortrag von ca 12. Mio. Euro) kann man davon ausgehen, dass hier zweistellige Millionensummen oder sogar mehr investiert werden. 2022 wurden 5 Mio. Euro in das steirische Unternehmen investiert, und zwar seitens dem Family Office Lorea.

Frühzeitige Erkennung von Erkrankungen bei Rindern

Seit der Gründung im Jahr 2009 hat sich smaXtec zu einem international agierenden Unternehmen entwickelt. Die Technologie kommt bereits in verschiedenen Märkten zum Einsatz, darunter Europa, Nordamerika sowie der pazifische Raum. Das Unternehmen verzeichnete in den vergangenen fünf Jahren ein kontinuierliches Wachstum mit einer Verdoppelung des Geschäftsvolumens.

Die Investition durch KKR soll vor allem die weitere Produktentwicklung und internationale Expansion vorantreiben. Dabei kann smaXtec von KKRs globalem Netzwerk und operativer Expertise profitieren. Ein besonderer Fokus liegt auf der Skalierung des Unternehmens als führender Anbieter von Gesundheitsmanagementsystemen für die Milchwirtschaft.

Die Technologie von smaXtec adressiert mehrere aktuelle Herausforderungen der Agrarindustrie: Sie verbessert das Tierwohl, reduziert Treibhausgasemissionen und steigert die Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Durch die frühzeitige Erkennung von Krankheiten kann der Antibiotikaeinsatz reduziert werden.

Das Investment erfolgt hauptsächlich über KKRs Next Generation Technology Growth Fund III. Der Fonds ist speziell auf Wachstumsinvestitionen im Technologiesektor ausgerichtet und wird von einem Team aus über 35 Investment-Experten betreut. Seit 2014 hat KKR mehr als 21,6 Milliarden US-Dollar in Technologieunternehmen investiert.

Die Transaktion markiert auch einen wichtigen Meilenstein für das Start-up-Ökosystem der Steiermark. Sie demonstriert, wie aus einem universitären Spin-off ein global erfolgreiches Technologieunternehmen entstehen kann. Die finalen Details der Investition wurden nicht öffentlich gemacht. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.