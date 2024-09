Sonio: Französisches Femtech-Startup wird von Samsung für 86 Mio. Euro übernommen

Das 2020 gegründete MedTech-Startup „Sonio“ hat sich auf die Gesundheit von Frauen und Kindern spezialisiert. Entwickelt wurde eine KI-Lösung für pränatales Screening und Diagnose, um Ultraschall-Bilder noch eindeutiger zu machen. Nun wurde Sonio zu 100 Prozent von “Samsung Medison“ für 86 Mio. Euro übernommen. Die Übernahme erfolgte nach dem Erhalt der endgültigen Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA) – der offiziellen Genehmigung aus den USA, um Produkte oder Dienstleistungen im Gesundheitsbereich anzubieten.

KI-gestützte Ultraschalluntersuchungen

Mit der entwickelten KI-gestützten Berichts- und Workflow-Lösung für Ultraschalluntersuchungen in der Geburtshilfe und Gynäkologie will Sonio die Gesundheit von Frauen und Kindern weltweit verbessern. Fachärzt:innen sollen bei der Auswertung und Dokumentation von Ultraschalluntersuchungen unterstützt werden. Und zwar so: Die Software soll pränatale Syndrome und Anomalien erkennen, die Ärzt:innen sonst möglicherweise entgangen wären. Dabei wurde das KI-Modell mit mehr als einer Million echter Ultraschallbilder trainiert.

Die KI-Lösung von “Sonio Detect“ ist nach Unternehmensangaben bereits an mehreren Standorten in den USA im Einsatz und darf dank der FDA-Zulassung nun flächendeckend verwendet werden.

14 Millionen in Series-A-Runde

Vor der Übernahme durch Samsung wurden in einer Series-A-Finanzierungsrunde dieses Jahr insgesamt 14 Millionen US-Dollar für Sonio mobilisiert. Investiert haben unter anderem „BPIFrance“, „OneRagtime“ und der „EIC Fund“. Die Lead-Investoren dieser Runde waren „Cross Border Impact Ventures“ und das französische VC „Elaia“.

Samsung übernimmt 100 Prozent der Anteile

Der südkoreanische Elektronikkonzern hat nun 100 Prozent der Sonio-Anteile für 86 Millionen Euro übernommen und möchte damit einerseits seine Ultraschall-Roadmap verbessern und andererseits KI-Technologien der nächsten Generation auf den Markt bringen. Samsung gibt an, sich auf Innovationen zu konzentrieren, die die Qualität und Effizienz von Untersuchungen und letztlich die Patientenversorgung verbessern. Kyu Tae Yoo, CEO von Samsung Medison, kommentierte die Übernahme folgendermaßen: „Angesichts des Arbeitskräftemangels in der globalen Gesundheitsbranche wird die von Sonio entwickelte Echtzeit-Ultraschalluntersuchung und Qualitätssicherung immer wichtiger, um eine qualitativ hochwertige Versorgung zu gewährleisten.“

Lösung für unterversorgte Gebiete

Was die Zukunftspläne betrifft, so plant Sonio, „die medizinische Berichtstechnologie und Diagnosesoftware weltweit weiter voranzutreiben, auch für unterversorgte Gebiete im Gesundheitswesen“, so Cecile Brosset, CEO und Co-Founderin von Sonio.