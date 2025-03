SWV: „Man muss jede Eskalation mit voller Eskalation beantworten“

Vom 11. bis 13. März werden die Wirtschaftskammer-Wahlen stattfinden, und sie passieren in unruhigen Zeiten: Die österreichische Wirtschaft läuft auch im dritten Jahr in Folge Gefahr, in der Rezession stecken zu bleiben, während es zwischen Trump, Umbrüchen in Industrie und AutoSektor, der AI-Revolution und dem Klimawandel zahlreiche Baustellen gibt.

Deswegen führen wir mit den Spitzenkandidaten aller Fraktionen in der Wirtschaftskammer ausführliche Gespräche, wie sie sich die künftige Gestaltung der Wirtschaftswelt vorstellen und wie sie diese mitgestalten wollen. Heute begrüßen wir dazu Christoph Matznetter vom Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) im Podcast. Die Themen:

Ziele bei der Wirtschaftskammerwahl 2025

Eigenkapital und Risikokapital

Umweltbonus für „Green Companies“

Investitions­zuwachs­prämie

Bürokratieabbau überall zu lesen, was sind Ihre Vorschläge?

Förderung von Unternehmerinnen

Transformationsfonds & staatliche Beteiligung an startups

Digitalsteuer & Umgang mit Trumps Wirtschaftspolitik

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at.