Speedinvest und Adverity bei wichtigen Allstars Awards von GP Bullhound nominiert

2023 konnten sie sich bereits über die Auszeichnung zum „Seed Fund des Jahres“ freuen, und auch 2024 könnte es bei Speedinvest wieder Grund zur Freude geben. Denn der österreichische VC ist bei den Alltars Awards, die jedes Jahr von GP Bullhound in London vergeben werden, unter den Nominierten für den „VC of the Year“-Award zu finden – neben anderen Branchengrößen wie Seedcamp, Octopus Ventures oder Felix Capital. Für Speedinvest wäre ein Sieg in der Kategorie ein ordentlicher Aufstieg, nämlich eben vom Seed Fund zum VC des Jahres.

Und auch ein österreichisches Scale-up steht auf der Nominiertenliste. Denn mit Adverity gibt es auch ein österreichisches Unternehmen, das es in der Kategorie „Company Challenge“ in die die Top 9 geschafft, hat und zwar neben ConnexAI, Deepki, Faculty AI, Luminance, Mentimeter, Ramp, StuDocu und unseenlabs. Adverity hart sich auf Marketing-Daten spezialisiert und gehörte 2021 zu jenen Firmen, die im Tech-Hype sehr viel Geld aufgenommen hatten – 102 Millionen Euro steckten Vision Fund 2 von Softbank und Sapphire Ventures in das Wiener Scale-up.

„Es ist uns eine Ehre, die herausragenden Nominierten für die 2024 Allstars Awards auszuzeichnen. Diese Organisationen und Einzelpersonen stehen an der Spitze des Durchbruchs in der Branche, ermöglichen die nächste Welle der KI und sind beispielhaft für die Förderung des globalen Fortschritts hin zu einer wirkungsvolleren Zukunft“, heißt es seitens GP Bullhound. GP Bullhound ist eine Investmentbank und Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf Technologieunternehmen spezialisiert hat, und Dienstleistungen wie Mergers & Acquisitions (M&A), Kapitalbeschaffung und strategische Beratung anbietet.

Die Jury, die die Allstars Awards 2024 vergeben wird, ist auch in diesem Jahr hochkarätig besetzt und besteht aus Partner von GP Bullhound selbst sowie unter anderem von EQT, Marriot Harrison, TCV oder Partech.