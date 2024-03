Spotify bringt Musikvideos für Premium-User

Die Musikstreaming-App Spotify bietet ab sofort in einigen Ländern Musikvideos an, berichtet The Verge. Die Funktion ist insbesondere interessant, da der Streaming-Dienst einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass Musikvideos dieser Tage eine weniger hohe Relevanz für die Musikindustrie haben als früher. Das Musikvideo-Angebot ist zunächst nur auf elf Märkten verfügbar, darunter Deutschland. Ob und wann das Feature nach Österreich kommt, ist derzeit noch unklar.

Spotify plant „Tausende“ von Musikvideos

Der Audio-Streaming-Dienst beschreibt die Funktion als „Beta“ mit nur einem „begrenzten Katalog“. Zu den unterstützten Künstler:innen gehören Ed Sheeran, Doja Cat, Ice Spice, Aluna und Asake. Sten Garmark, Global Head of Consumer Experience bei Spotify, erklärte, dass der vollständige Musikvideokatalog schließlich „Tausende“ von Songs umfassen wird.

Die Musikvideofunktion ist über den Bildschirm „Jetzt abspielen“ bei unterstützten Titeln zugänglich, wo ein „Zu Video wechseln“-Symbol über dem Songtitel erscheint. Wenn User darauf tippen, wird der Titel neu gestartet und das Musikvideo in der Mitte des Displays abgespielt. Bei einem iOS- oder Android-Gerät ist es möglich, dieses zu drehen, um das Musikvideo im Vollbildmodus abzuspielen. Eine „Zu Audio wechseln“-Option führt wieder zur herkömmlichen „Jetzt abspielen“-Oberfläche.

Funktion derzeit nur in elf Ländern verfügbar

Die Funktion ist derzeit in einer begrenzten Anzahl von Märkten verfügbar: In Großbritannien, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Polen, Schweden, Brasilien, Kolumbien, den Philippinen, Indonesien und Kenia. Garmark sagt, dass man diese Märkte auf der Grundlage einer Reihe von Kriterien ausgewählt hat, einschließlich der Marktgröße und der Verfügbarkeit von lokalen Inhalten.

Laut Spotify ist die Musikvideofunktion nicht nur für iOS und Android, sondern auch für Desktop- und TV-Geräte verfügbar. Um sie anzuschauen, muss man ein Premium-Abonnement haben. Obwohl Spotify in erster Linie ein Audio-Streaming-Dienst ist, unterstützt das Unternehmen schon seit langem verschiedene Formen von Videos, sei es in Form von Video-Podcasts oder kurzen vertikalen Videos namens Clips, die den Künstler:innen die Möglichkeit geben, direkt mit ihren Fans zu sprechen.