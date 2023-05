Startup CEOs müssen 2023 niedrigere Gehälter hinnehmen

Es ist sicher nur ein schwacher Trost für all jene, fast 200.000 Menschen, die in der Tech-Branche 2023 ihren Job verloren haben. Doch die oft schlechten wirtschaftlichen Aussichten, die miese Finanzierungslage und die Umsatzrückgänge in manchen Bereichen treffen letztendlich auch die CEOs von Startups. Eine neue Analyse von Kruze Consulting zeigt, dass auch die Top-Manager in jungen Tech-Firmen Einbußen hinnehmen.

So will Kruze Consulting ermittelt haben, dass das Durchschnittsgehalt von Startup-CEOs 2023 im Vergleich zu 2022 und 2021 gefallen ist. Das Consulting-Unternehmen, das auf Finanzen, Steuern und HR für Startups in den USA mit 750 Kund:innen spezialisiert ist, hat dazu anonymisierte Gehälter von 400 Startups analysiert und ist zu folgendem Schluss gekommen.

Rückgänge im Schnitt bei 5,3 Prozent

„Das durchschnittliche CEO-Gehalt in Startups liegt 2023 bei 142.000 US-Dollar, gegenüber 150.000 US-Dollar im Jahr 2022 und 146.000 US-Dollar im Jahr 2021 – im Wesentlichen ein Rückgang auf das typische CEO-Gehalt von 2019. Startup-Führungskräfte verlängern ihren Runway, indem sie ihr Gehalt kürzen, und kürzlich finanzierte Startups senken ihre Vergütung, um dem schwierigeren Finanzierungsumfeld Rechnung zu tragen. Die Finanzierungsrunden werden kleiner und es wird schwieriger, sie 2023 aufzubringen“, heißt es in dem Report. Das bedeutet, dass die CEO-Gehälter im Schnitt um 5,3 Prozent gefallen sind.

Je nach Phase des Startups sind auch die Gehälter unterschiedlich hoch. Kruze analysiert die Entwicklung seit sechs Jahren und kann deswegen folgende Entwicklung vorzeigen. Bemerkenswert ist, dass die Rückgänge in der Series-A-Phase am ausgeprägtesten sind (ca. 12 Prozent). Die gilt derzeit auch als jene Phase, in der am schwierigsten Geld zu bekommen ist.

2020 2021 2022 2023 Seed $128,000 $140,000 $129,000 $129,000 Series A $181,000 $183,000 $189,000 $168,000 Series B $227,000 $250,000 $262,000 $251,000

Weiter Gender Pay Gap auch bei Startup CEOs

Was die Analyse aber auch, leider wieder einmal, aufzeigt, ist, dass es einen Gender Pay Gap auch bei Startup-CEOs gibt. „Erneut liegen die Frauen bei der Vergütung von Startup-CEO-Posten hinter den Männern zurück; im Jahr 2023 verdienten weibliche CEOs im Durchschnitt 14.000 Dollar weniger. Dies ist jedoch geringer als das Lohngefälle von 20.000 Dollar, das wir 2022 sahen. Während die Vergütung von Männern und Frauen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 zurückging, sanken die Gehälter von Männern um 8.000 Dollar, während die von Frauen nur um 2.000 Dollar zurückgingen“, heißt es in dem Report. Immerhin: Es sei das erste Mal, dass Männer eine größere Gehaltskürzung hinnehmen mussten als ihre weiblichen Kollegen, und dies sei der Hauptgrund für das geringere Lohngefälle im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Gehälter, die Startup-CEOs laut Kruze in den USA bekommen, sind übrigens nicht sonderlich weit weg von jenen, die in Europa gezahlt werden. 2022 hat der Personalvermittler Erevena ermittelt, was CEOs von VC-finanzierten Jungfirmen in europäischen Ländern verdienen. Da kam Erevena im Schnitt auf Gehälter bei 196.000 Euro.