Startups Upper Austria hat neue Vorstandsmitglieder und eröffnet Event-Herbst

Der gemeinnützige Verein Startups Upper Austria, der es sich zum Ziel gemacht hat, innovative Köpfe und angehende Gründer:innen in Oberösterreich zu vernetzen, startet in das dritte Jahr seines Bestehens. Dabei gibt es Neuzugänge im Vorstand. Neben den bestehenden Vorständen Mathias Fink, Maximilian Schneeberger, Maria Gasselsberger und Roland Lindorfer verstärken Michael Ahrer (IT) und Mike Knoll (PR und Kommunikation) das ehrenamtliche Vorstandsteam.

Community Party, Charity Poker Night und Stammtisch im Herbst

„Die dynamisch wachsende Community spiegelt den starken Gemeinschaftssinn des Vereins wider. Der regelmäßige Austausch und die gegenseitige Unterstützung unter den Mitgliedern sind von unschätzbarem Wert für Gründer:innen und jene, die es werden wollen“, so Mathias Fink, der Vorsitzende des Vereins. „Dieser Zusammenhalt macht Startups Upper Austria zu einer zentralen Anlaufstelle für die Startup-Szene in Oberösterreich und fördert die Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen.“ Zusätzlich unterstützen seit Anfang September Stefan Schobesberger (PR & Kommunikation), Julian Holzmair (IT & Development) und Eddy Seferovic (Content Creation & Performance Marketing) den Vereinsvorstand als aktiv unterstützende Beiräte.

Im Herbst hat Startups Upper Austria einige Events in petto. Dazu gehört die Community Party am 20. September in der Klub Kantine der Tabakfabrik Linz, bei der die Community zur Vernetzung in entspannter Atmosphäre einlädt. Am 4. Oktober findet die Charity Poker Night im Danube Blockchain Hub der Tabakfabrik Linz statt. Bei dem von Blockpit organisierten Pokerturnier spielen Teilnehmer:innen um Sachpreise und gleichzeitig für einen guten Zweck. Der Erlös kommt der Förderung der Startup-Szene zugute. Am 8. Oktober folgt der Stammtisch-Saisonstart. Der Stammtisch #12 im Danube Blockchain Hub bietet eine Plattform, um Informationen über die oberösterreichische Startup-Szene auszutauschen.

Startups Upper Austria will Oberösterreichs Startup-Szene stärken

„Mit dem erweiterten Vorstandsteam und den bevorstehenden Veranstaltungen sehen wir uns gestärkt und bestens gerüstet, um die Vision einer vernetzten und dynamischen oberösterreichischen Startup-Community im neuen Vereinsjahr weiter zu stärken. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Partnern die Zukunft der oberösterreichischen Gründer:innen-Gemeinschaft zu gestalten“, so Mathias Fink.