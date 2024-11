Stefan Kreppel leitet jetzt Digitalisierung und Innovation bei der Österreich Werbung

Bis 2018 war er Startup-Beauftragter der FFG, dann wechselte er als Head of Innovation und Site Lead des als des Wiener Innovationstandortes „Palfinger the HUB Vienna“ zum österreichischen Kranhersteller – und ist nun bei der Österreich Werbung gelandet. Er ist seit dem 1. November als Leiter der Stabsstelle Digitalisierung, Innovation und Strategie für die Innovationsagenden der nationalen Tourismusorganisation Österreichs zuständig.

„Stefan Kreppel hat uns mit seinem Innovationsgeist und seiner starken Führungskompetenz überzeugt. Zudem bringt er sehr ausgeprägte analytische Fähigkeiten mit und sein Know-how bei internationalen Innovationsprojekten sowie bei der Gestaltung neuer Produkte und Geschäftsmodelle wird dabei helfen, die Vorreiterrolle der Österreich Werbung bei der Entwicklung von Innovationen im Tourismus weiter auszubauen“, so Astrid Steharnig-Staudinger, CEO der Österreich Werbung, in einer Aussendung.

Kreppel hat an der Universität für Bodenkultur Wien Umwelttechnik studiert und einen MBA an der Donau-Universität Krems, TU Wien und der Weatherhead Business School of Management in Cleveland (USA) absolviert. Darüber hinaus ist Stefan Kreppel als Vortragender und Universitäts-Lektor zur den Themen Innovation und Entrepreneurship tätig. Kreppel übernimmt die neue Position bei der Österreich Werbung von Oliver Csendes, der seit Juli 2024 CEO von Visit Hungary ist.