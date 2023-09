Storebox erweitert Finanzierungsrunde auf über 67 Millionen Euro

Große Finanzierungsrunde für Storebox: Das Lager- und Logistik Scale-up konnte das Series B-Investment auf über 67 Mio. Euro ausweiten und will das Kapital zur „weiteren Absicherung der Marktführerschaft sowie den flächendeckenden Ausbau und die Verdichtung des Filialnetzes“ nutzen. Storebox befinde sich auf einem „starken Wachstumskurs“, der Umsatz allein in den letzten 12 Monaten habe sich um 160 % gesteigert.

Neue und alte Investoren

„Wir sind extrem stolz, dass wir uns trotz des herausfordernden Marktumfeldes für Start-ups Kapital sichern konnten und setzen damit ein starkes Zeichen für unser zukünftiges Wachstum”, erklärt Johannes Braith, CEO und Co-Founder von Storebox. Die Erweiterung der strukturierten Finanzierungsrunde auf über 67 Mio. Euro wurde in einer der größten Finanzierungsrunden des Jahres abgeschlossen. Das Kapital stammt dabei von Bestandsinvestoren, wie des Senger-Weiss Family Offices, Wille Finance, Kineo Capital, Urban Pioneers, ActivumSG, Hansi Hansmann und Markus Ertler sowie der Raiffeisenbank International.

„Fortschrittliche und effiziente Lösungen bei der Optimierung der Last Mile werden für die Stadt von morgen immer bedeutender. Storebox setzt genau hier an, findet innovative Lösungen, die den Markt disruptieren”, so Investor Hansi Hansmann.

Storebox: Bald 300 Standorte in Europa

Storebox ist bereits in sechs europäischen Ländern aktiv und schafft dort Selfstorage-Lagerflächen und Logistiklösungen für die Last Mile im städtischen Raum. Zudem stehe die Eröffnung des 300. Standortes kurz bevor, bis zum Jahresende sollen über 400 Filialen in Betrieb sein. Auch das Team soll weiter wachsen.

“Im Vergleich zu anderen Märkten, wie etwa den USA, ist die Dichte an Selfstorage-Standorten in Europa noch um ein Vielfaches geringer bei gleichzeitig zunehmender Urbanisierung. Unser Erfolg zeigt, dass wir mit unseren Lösungen für viele Menschen eine Antwort auf Herausforderungen im urbanen Raum bieten und die letzte Meile nachhaltig umgestalten“, führt Braith aus.