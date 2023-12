taxado: Karriere-Plattform erhält ein Monat nach Launch 1,4 Mio. Euro

Erst vor Kurzem ist die Karriere-Plattform taxado aus Graz an den Start gegangen (wir berichteten). Sie hat es sich zum Ziel gemacht, das Recruiting für Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien zu revolutionieren. Schon einen Monat nach dem Launch hat die Jungfirma nun das erste große Investment in Höhe von 1,4 Millionen Euro an Land gezogen. Zusätzlich zum von einem Investoren-Konsortium erzielten Investmentbetrag geht die Plattform nach eigenen Angaben Partnerschaften mit Branchengrößen wie dem Linde-Verlag ein.

taxado bringt „frischen Wind in Recruiting“

Das frische Kapital will taxado vor allem in die Weiterentwicklung der Plattform sowie Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung bei Kanzleien und Talenten stecken. Laut dem Jungunternehmen ist die Plattform jetzt schon sehr gut besucht. Mehrere Jobs wurden über sie bereits besetzt. Mehr als 1.500 Kanzleien konnte das Startup bereits erfassen.

„Mit taxado bringen wir frischen Wind in das Recruiting der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien. Statt den immergleichen Stellenausschreibungen setzen wir auf eine effiziente und KI-gestützte HR-Lösung mit Matching-Funktion, mit der Kanzleien zeitsparend die besten Talente begeistern und langfristig binden können. Damit schließen wir eine elementare Lücke in einer Branche, in der den Themen Employer Branding und Awareness für die Berufsbilder bisher viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde“, so Wolfgang Deutschmann, Gründer und Geschäftsführer von taxado.

Partnerschaft mit Linde-Verlag gestartet

Über die Finanzierungsrunde hinaus geht taxado erste strategische Partnerschaften ein. Mit dem Linde-Verlag, dem führenden Verlag im Steuerrecht in Österreich, arbeitet das heimische Startup ab sofort zusammen, um über Weiterbildungen die Branche im HR- und Recruiting-Bereich zu modernisieren. Auch die Bewusstseinsbildung bei jungen Talenten spielt eine zentrale Rolle in der Strategie von taxado. Schließlich würden Digitalisierung und KI Schwung in die Branche bringen. Neue Technologien automatisieren da Prozesse und Arbeiten, die bislang als mühsam galten.

„Wir möchten neben den Kanzleien mit möglichst allen wichtigen Stakeholdern der Branche kooperieren und so den Talenten von morgen zeigen, dass die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung eine spannende Perspektive bietet und verstaubte Vorurteile ablegt. Dass wir bereits kurze Zeit nach dem Launch erste Kooperationen mit starken Playern der Branche erreicht haben, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, schließt Wolfgang Deutschmann.