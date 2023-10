taxado: Plattform will Recruiting von Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung revolutionieren

Die neue Karriere-Plattform taxado aus Graz hat es sich zum Ziel gemacht, das Recruiting für Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien zu revolutionieren. Die Branche ist nämlich mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Dazu gehören neue Reportingpflichten, Richtlinien und Unternehmensstandards, die sowohl Unternehmen als auch Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen gleichermaßen fordern. Im Kampf um Nachwuchstalente behindern laut taxado Probleme wie alte Vorurteile, immergleiche Stellenangebote und wenig Vernetzungsmöglichkeiten.

Plattform hilft auch bei Bindung von Mitarbeiter:innen

Genau diese Herausforderungen von Kanzleien im Recruiting will taxado lösen und dabei helfen, die richtigen Mitarbeiter:innen langfristig zu binden. Dabei setzt das Startup auf ein Matching-System, das auf Kompetenzen und Interessen basiert, sowie eine speziell trainierte KI. Zum Launch der Plattform hat die Jungfirma, ins Leben gerufen von Social Recruiting-Experte Wolfgang Deutschmann, eine Umfrage bei Studierenden durchgeführt. Ziel dieser Umfrage war es, zu ermitteln, was kleine bis mittelgroße Kanzleien bieten müssen, um beim Recruiting in Zeiten eines Fachkräftemangels erfolgreich zu sein.

Für Rechts- und Wirtschaftsstudierende zählen vor allem vielfältige Arbeitsaufgaben (64 %), flexible Arbeitszeiten (61 %) und die Förderung der individuellen Weiterbildung (59 %) zu den wichtigsten Faktoren eines Jobs. Dagegen legen nur 3 % darauf wert, namhafte Kunden zu betreuen. Transparenz gewinnt in allen Belangen an Relevanz. Bei den Gehältern sind sich 72 % einig, dass ein attraktives Grundgehalt gegeben sein muss. Trotzdem zeigen sie sich auch geduldig: Nur 24 % erwarten ein hohes Einstiegsgehalt. Viel wichtiger ist ihnen die Aussicht auf ein hohes Gehalt in der Zukunft (56 %).

taxado bietet eigenen Matching-Algorithmus

„Nicht das kollektivvertragliche Mindestgehalt, sondern konkrete Gehaltsstufen sollten von Beginn an offen kommuniziert werden. Je authentischer die Stellenausschreibungen gestaltet sind, desto mehr Aufmerksamkeit ziehen sie auf sich. Das gilt nicht nur bei Gehaltsangaben, sondern auch bei Arbeitgeberbewertungen, Angaben über den Ablauf des Recruiting-Prozesses sowie der Unternehmenskultur“, erläutert Wolfgang Deutschmann, Gründer und Geschäftsführer von taxado.

In diesem Prozess kommt Karriereplattformen die größte Bedeutung zu, besonders jenen, die sich auf eine konkrete Branche fokussieren. Genau hier setzt taxado an. Die smarte Karriere-Plattform verspricht intuitive und einfach verwendbare Features, um Talente genau zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen und Mitarbeiter:innen langfristig ans Unternehmen zu binden. Sowohl Kanzleien als auch Talente durchlaufen ein Onboarding, in dem Kompetenzen und Interessen erhoben werden. Damit wird anschließend einen Matching-Algorithmus gefüttert, der speziell für die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung entwickelt wurde.

Kanzleien sollen attraktive Arbeitgebermarke aufbauen

Jobsuchende sollen von transparenten Einblicken in die Kanzleien profitieren. Diese erhalten sie durch Bewertungen aktueller und vergangener Mitarbeiter:innen sowie Fotos und Videos aus dem Kanzleialltag. Auch die Bewertungen sind auf die Branche zugeschnitten – so bewerten Mitarbeiter:innen zum Beispiel auch, ob die Kanzlei mit moderner Software arbeiten oder wie der Umgang mit jungen Kolleg:innen aussieht.

Eine speziell trainierte KI hilft den Kanzleien laut taxado dabei, eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. Zudem verfasst die KI mit wenigen Klicks maßgeschneiderte Stellenausschreibungen. Diese können sie anschließend auch über andere Plattformen wie LinkedIn und Google Jobs ausspielen. Im Recruiting-Dashboard können Kanzleien den Erfolg ihrer Maßnahmen messen und sehen direkt, wie sich etwa die Bewerbung von Job-Inseraten auf deren Aufrufe und eingelangte Bewerbungen auswirkt.

„Wir holen Recruiting ins digitale Zeitalter“

Um bewährte Fachkräfte langfristig an die Kanzlei zu binden, liefert ein Stimmungsbarometer regelmäßig ein anonymisiertes Stimmungsbild zum aktuellen Befinden und der Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen. „Mit taxado holen wir das Recruiting von Kanzleien ins digitale Zeitalter. Dabei bieten wir als Vermittler innovative Lösungen für beide Seiten: Die Kanzleien profitieren von praktikablen Tools, mit denen sie effizient und zeitsparend die besten Talente finden und binden können. Und Talente finden jene Kanzleien, die zu ihren Kompetenzen und Interessen passen – wir zeigen transparent die Perspektiven auf, die sie im jeweiligen Job erwarten“, so Wolfgang Deutschmann.

Die Basis-Version von taxado ist für alle Kanzleien kostenlos verfügbar. Über zusätzliche Pakete können sie weitere Funktionen freischalten. Zum Launch seien bereits mehr als 100 Kanzleien aus ganz Österreich auf taxado mit einem Premium-Profil vorregistriert. Zu den bereits bei der Plattformgelisteten Kanzleien zählen unter anderem PKF, Confida, ECA, Moore Stephens, Grant Thornton, TPA Austria, AREA Bollenberger, Rabel & Partner sowie EY Österreich.