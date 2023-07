ecoTRN: Startup bietet VR-Ausbildung für Green Jobs

In Österreich fehlen in vielen Bereichen schon seit geraumer Zeit Facharbeiter:innen. Unter anderem betrifft das besonders Jobs, die die Energiewende vorantreiben sollen. Laut Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher waren mit Ende April fast 15.000 der sogenannten „Green Jobs“ unbesetzt. Eine Lösung bietet das Wiener Startup ecoTRN, indem es die Fachausbildung ortunabhängig und multilingual skalierbar macht. Möglich macht das eine Kombination aus Virtual Reality und Gamification in mehreren Sprachen.

Bildung als Schlüssel zur Energiewende

Die Lernplattform richtet sich an Auszubildende, Kundendienstmitarbeiter:innen sowie Fachkräfte wie Elektrotechniker:innen und Installateur:innen. Durch den Einsatz von Virtual Reality und Gamification bietet das Lernsystem ein interaktives und praxisnahes Training, das die Lernenden individuell begleiten soll. „Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und wir sind davon überzeugt, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg ist“, sagt Jakob Selinger, Inhaber und Gründer von ecoTRN. Im vergangenen Jahr hat Selinger die Jungfirma ins Leben gerufen.

Laut Selinger will das Startup Fachkräften die Möglichkeit bieten, sich in den Bereichen grüne Energietechnologien und Nachhaltigkeit weiterzubilden. Das soll ihre Karrierechancen in der grünen Wirtschaft verbessern. „Durch den Einsatz modernster Technologien wie Virtual Reality und Gamification schaffen wir ein einzigartiges Lernerlebnis, das motiviert und die Fähigkeiten der Lernenden gezielt fördert“, so Selinger.

ecoTRN will komplettes Reskilling für Green Jobs

ecoTRN will besonders bestehende Fachkräfte in den Bereichen Elektrotechnik, Wärme- und Kältetechnik und Gebäudeinstallation erreichen, die sich für erneuerbare Energien interessieren. Eine weitere Zielgruppe sind Unternehmen, die Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen herstellen und installieren und Fachkräfte für ihre Tätigkeiten benötigen. Ebenfalls richtet sich die Plattform an Ausbildungsinstitute, die bereits Lehrgänge im Bereich der erneuerbaren Energien anbieten und ihren Teilnehmenden eine innovative Lösung anbieten möchten.

Das Startup fokussiert sich im kommenden Jahr darauf, klassisches Upskilling zu betreiben – bestehende Fachkräfte mit zusätzlichen Schulungen für Green Jobs vorzubereiten. Danach soll es ein komplettes Reskilling für Green Jobs geben mit der Vision „von der Supermarktkassa zum Green Job in der Energiewende“. Das Angebot von ecoTRN lasse sich in unzähligen Sprachen anbieten, ist ortsunabhängig und frei skalierbar. „Wir glauben, dass ecoTRN eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen kann, indem wir qualifizierte Fachkräfte für die grüne Wirtschaft ausbilden“, sagt Selinger.