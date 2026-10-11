Trending Topics auf Google als bevorzugte Nachrichtenquelle festlegen.

Reich werden 2026 offenbar nur noch jene, die an Technologie verdienen: Die Tech-Milliardäre der Welt haben in den ersten neun Monaten des Jahres zusammen 845 Milliarden Dollar (rund 752 Milliarden Euro) dazugewonnen, so viel wie noch nie in diesem Zeitraum. Alle anderen Milliardär:innen haben in Summe 62 Milliarden Dollar (etwa 55 Milliarden Euro) verloren. Das zeigt der Bloomberg Billionaires Index.

Ein Fünftel besitzt mehr als ein Drittel

Rund 100 Tech-Vermögen kommen inzwischen auf zusammen 4,6 Billionen Dollar (etwa 4,1 Billionen Euro). Das sind 36 Prozent des Vermögens der 500 reichsten Menschen der Welt, obwohl Tech-Unternehmer:innen nur rund ein Fünftel dieser Gruppe stellen. Neun der zehn Reichsten verdanken ihr Vermögen US-Tech-Konzernen.

Der mit Abstand größte Gewinner ist Elon Musk. Sein Vermögen wuchs von Jänner bis September um 310 Milliarden Dollar (rund 276 Milliarden Euro), das sind etwa 40 Prozent des gesamten Zuwachses der Top 500. Nach der Fusion von SpaceX mit xAI und dem Börsengang von SpaceX war Musk kurzzeitig der erste Billionär der Geschichte. Michael Dell profitiert vom Geschäft mit Rechenzentren, sein Vermögen stieg um 81 Prozent auf 254 Milliarden Dollar. Mark Zuckerberg legte zuletzt 23 Milliarden Dollar zu, nachdem die Meta-Aktie im September nach dem Start des KI-Assistenten Muse um 27 Prozent gestiegen war. Auch in der Lieferkette entstehen neue Vermögen, etwa beim taiwanischen Server-Zulieferer King Slide, dessen Gründer Lin Tsung-chi neu im Milliardärs-Klub ist.

Oracle-Gründer als großer Verlierer

Nicht alle KI-Wetten gehen auf. Oracle-Gründer Larry Ellison hat binnen eines Jahres 196 Milliarden Dollar (etwa 174 Milliarden Euro) verloren, nachdem er im September 2025 kurzzeitig der reichste Mensch der Welt gewesen war. Investor:innen sorgen sich um Oracles schuldenfinanzierte Investitionen in KI-Infrastruktur, die Preise für Kreditausfallversicherungen auf Oracle-Anleihen liegen nahe ihrem Rekordhoch. Schon im Frühjahr hatte Oracle wegen des Investitionsdrucks tausende Stellen gestrichen.

Zudem hat sich die Party zuletzt abgekühlt. Das Vermögen der 500 Reichsten erreichte Mitte Juni mit 13,4 Billionen Dollar seinen Höchststand und ist seitdem um 6 Prozent auf 12,6 Billionen Dollar gesunken.

Vermögenssteuer im Visier

Die Konzentration ruft die Politik auf den Plan. In Kalifornien stimmen die Wähler:innen im November über eine Vermögenssteuer für Milliardär:innen ab, auch Washington, New York, Illinois und Rhode Island haben ähnliche Modelle diskutiert. UBS-Ökonom James Mazeau verweist darauf, dass viele der größten Vermögen relativ jungen Tech-Unternehmer:innen gehören, deren Reichtum sich noch Jahrzehnte lang vermehren könnte.