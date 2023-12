Tesla bringt kabellose Heim-Ladematte für E-Autos

Das Aufladen von E-Autos im eigenen Zuhause erforderte bislang in der Regel ein Kabel, das das Fahrzeug mit einer Wallbox verbindet. Doch der US-Konzern Tesla hat nun ein Gerät angekündigt, das diesen Vorgang kabellos erledigen soll. Laut Electrek handelt es sich dabei um eine kabellose, induktive Bodenmatte speziell für Tesla-Elektroautos. Fahrer:innen sollen damit das E-Auto aufladen können, indem sie einfach auf die Matte fahren. Bereits Anfang des Jahres hat der Konzern die Entwicklung eines solchen Geräts angedeutet.

Tesla will Ladevorgang automatisieren

Vor dem Jahr 2023 hatte Tesla eigentlich nie besonderes Interesse an kabellosem Laden gezeigt. Doch schon länger will das Unternehmen daran arbeiten, den Ladevorgang einfacher zu machen. Beispielsweise will der Konzern den Ansteckvorgang an die Ladestation automatisieren. Vor allem für den Bereich des autonomen Fahrens soll das wichtig sein. Wenn die Autos selbst fahren könnten, wäre es sinnvoll, wenn sie sich selbst aufladen könnten, ohne dass ein Mensch sie anschließen muss.

Im Laufe der Jahre hat Tesla für diese Aufgabe einen automatisierten Roboterarm anstelle des kabellosen Aufladens bevorzugt, aber die Dinge haben sich kürzlich geändert. Die kommende Ladematte ruft nun auch viele Fragen auf. Beispielsweise zum Preis. Tesla bietet bereits eine induktive Ladeplattform an, um Smartphones und Kopfhörer aufzuladen. Das „Qi-Gerät „von Tesla kostet 300 US-Dollar. Electrek geht davon aus, dass auch die Ladematte nicht billig wird.

Ladematte wird nicht billig

Laut t3n könnten sich die Kosten noch erhöhen, denn neben der Station selbst, die man zusätzlich zur Ladestation an der Wand einsetzt, müssen Installation und der Empfänger im Fahrzeug eingerechnet werden. Wer die Ladematte im Boden einlassen will, zahlt noch mehr. Zudem erhöht der Empfänger im Auto das Gewicht, was auch noch ein signifikanter Faktor sein könnte.