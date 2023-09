Tesla Model 3 bekommt in Europa lang erwarteten Facelift mit größerer Reichweite

Neue Front, größere Reichweite und ein Display für die Mitfahrer:innen am Rücksitz: Tesla hat endlich sein Facelift für das Model 3, das für den europäischen Markt gedacht ist, offiziell vorgestellt. Wir erinnern uns: Seit dem Marktstart eines der begehrtesten E-Autos der Welt 2019 in Europa hat sich nicht viel getan bei dem Wagen. Doch unter dem Projektnamen „Project Highland“ wurden dem Model 3 nun eine Reihe von Neuerungen und Verbesserungen gegeben – immerhin schläft die Konkurrenz nicht, und auch Tesla muss als Noch-Marktführer schauen, dass seine Autos attraktiv bleiben.

Was bietet das Facelift nun also? Am auffälligsten sind die Design-Änderungen an Front und Heck, dort wird nun mit schmaleren Frontscheinwerfern gearbeitet, die etwas geblähten Frontaugen sind damit nun Vergangenheit, und geben dem Wagen einen schärferen Look. Insgesamt wirkt das Modell nun kantiger und schnittiger, das soll wohl mehr Dynamik vermitteln. Weitere kleinere Design-Änderungen gibt es auch bei Frontstoßfänger, Außenspiegel, Lenkrad oder Mittelkonsole, insgesamt soll das Auto edler daherkommen.

Vergrößerte Reichweite durch bessere Aerodynamik

Die eigentlich wichtigste Neuerung ist die vergrößerte Reichweite. „Mit einer Batterieladung fahren Sie bis zu 629 km (WLTP), denn das aktualisierte Außendesign optimiert die Aerodynamik“, heißt es seitens Tesla. Die 629 km gelten für das Longe-Range-Modell, das Basismodell soll auf bis zu 513 km (WLTP) kommen. Insgesamt sollen die Reichweiten um 11 bis 12 Prozent über jenen der Vorgängermodelle liegen. Das Facelift-Modell betrifft bisher allerdings nur das Basismodell mit Hinterradantrieb sowie die Long-Range-Variante, jedoch nicht das bisher auch verfügbare Performance-Modell.

Für den Look gibt es mit Stealth Grey und Ultra Red zwei neue Farben, außerdem können sich Käufer:innen auch für neue Alufelgen entscheiden. Auch für die Insassen hinten gibt es etwas Neues, sie bekommen einen eigenen 8-Zoll-Touchscreen für Klimasteuerung und Unterhaltung. Die Basisversion des Facelift-Wagens kostet in Österreich 44.000 Euro, das Reichweitenmodell 52.000 Euro.