HALLOSONNE: „Photovoltaik ist so günstig wie noch nie“

Solarenergie boomt, aber es ist noch nicht genug: In Österreich wurden bisher etwa 30 Prozent der bis 2030 benötigten PV-Leistung installiert. Diese ist wichtig, um die Klimaziele zu schaffen. Mittendrin in dem Sektor ist HalloSonne, dass Corporate Startup des Energieriesen Verbund, das sich auf Photovoltaik und allem, was dazu gehört, spezialisiert hat.

Und um darüber zu sprechen, begrüßen wir heute Marco Vitula, Co-Geschäftsführer von VERBUND Energy4Customers und unter anderem auch für HALLOSONNE, das Corporate-Startup des Verbund zuständig, im Podcast.

Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠.