William Stein, Analyst der Investmentgesellschaft Truist Securities, berichtet von alarmierenden Mängeln bei Teslas Full Self-Driving (FSD)-System. Das Tesla-System erkannte ein vorausfahrendes Auto nicht richtig und hätte fast einen Auffahrunfall verursacht. Dieser Vorfall wirft ernsthafte Fragen zur Verlässlichkeit und Sicherheit des FSD-Systems auf, das trotz seiner fortschrittlichen Technologie nicht die erwartete Leistungsfähigkeit erreicht.

Stein testete das FSD-System ausgiebig und unter realen Bedingungen. Er beschreibt in einem Bericht, der Bloomberg vorliegt: „Das Model Y hat an einer Kreuzung beschleunigt, obwohl das Auto vor uns noch nicht ganz rechts abgebogen war.“ Nur durch sein schnelles Eingreifen konnte er einen Auffahrunfall verhindern.

William Stein, an analyst from Truist Securities that covers Tesla, says he almost crashed while driving a Model Y in full self-driving mode. He wrote about the experience in a note to clients.

