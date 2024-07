Tesla präsentiert Q2-Zahlen: Vom EV-Riesen zum Energieanbieter

Tesla hat seine Auslieferungs- und Produktionsergebnisse für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht. Darin bestätigt der Autohersteller, im zweiten Quartal 2024 weltweit insgesamt 443.956 Elektrofahrzeuge ausgeliefert zu haben. Das ist ein Rückgang von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Spannender sind allerdings die Zahlen von Tesla Energy, die im Vergleich zu 2023 um 20 Prozent in die Höhe geschossen sind.

Wall Street Schätzungen übertroffen

Laut den Schätzungen der Wall Street sollte Tesla bis 30. Juni 2024, dem Ende des zweiten Quartals, 439.000 Fahrzeuge ausliefern. Die Zahl der Analysten, zusammengestellt von FactSet StreetAccount, ein Dienst, der sich auf die Zusammenstellung und Verbreitung von Finanz- und Marktanalysen spezialisiert hat, wurde um 4.956 Fahrzeuge übertroffen. Die Auslieferungen sind der beste Näherungswert für die Verkäufe, die der Elektrofahrzeughersteller bekannt gibt. Unterteilt werden die Auslieferungen in zwei Kategorien: Model 3 und Model Y sowie alle anderen Fahrzeuge. Für einzelne Modelle oder bestimmte Regionen veröffentlicht Tesla keine Zahlen.

Tesla Modelle und Aktienkurs

Die Tesla-Produktpalette umfasst aktuell die Crossover-Nutzfahrzeuge Model Y, die Model 3-Limousinen und die neuen Cybertruck-Pickups sowie den Geländewagen Model X und die Flaggschiff-Limousine Model S. Produziert wurden im zweiten Quartal 410.831 Fahrzeuge. Nachdem die wichtige Wall-Street-Brokerfirma „Wells Fargo” die Tesla-Aktie aufgrund des veröffentlichten Q2-Produktions- und Auslieferungsberichts auf ihre Beobachtungsliste gesetzt hat, legte sie um 6 Prozent zu. Insgesamt sind die Tesla-Aktien sind im Jahr 2024 allerdings um 16 Prozent gefallen. Die Aufmerksamkeit der Anleger:innen könnte nun auf das von Tesla angekündigte Robotaxi oder den neuen CyberCab-Dienst fallen, deren Präsentation am 8. August stattfinden wird.

Grund für „schleppende” Verkaufszahlen

Laut Tesla sind die Verkaufszahlen leicht rückgängig, da es 2024 zu vorübergehenden Werksschließungen aufgrund des Brandanschlags in einer deutschen Fabrik gekommen ist, Trending Topics berichtete. Als weitere Gründe wurden Lieferverzögerungen aufgrund von Konflikten am Roten Meer genannt. Doch der Umsatzrückgang lässt sich auch auf die alternde Fahrzeugpalette von Tesla sowie den zunehmenden Wettbewerb durch chinesische EV-Hersteller zurückführen. Laut CNBC, das sich auf eine aktuelle Umfrage bezieht, leidet das Tesla-Markenimage unter Elon Musks „Eskapaden“ und „politischen Tiraden“. Um die Verkaufszahlen anzukurbeln, soll Tesla dieses Jahr auf eine Reihe von Rabatten und andere Anreize setzen. In China werden Kund:innen etwa zinslose Darlehen für den Kauf eines Model 3 oder Model Y bis zum 31. Juli 2024 geboten.

Tesla Energy auf dem Vormarsch

Neben Elektrofahrzeugen verkauft Tesla auch Solarpaneele, Solardächer sowie Powerwalls zur Energiespeicherung. Auf der kommerziellen Seite bietet Tesla auch das „Megapack“ an. In den gerade veröffentlichten Zahlen wird auch ersichtlich, wie viel Energiespeicher das Unternehmen im zweiten Quartal eingesetzt hat. Im ersten Quartal waren es 4.053 Megawattstunden (MWh), ein Allzeithoch. Laut der Analyse von Adam Jonas (Morgan Stanley) könnte das Energiegeschäft von Tesla „einzigartig positioniert sein, um von den Investitionen in das US-Stromnetz zu profitieren, die durch den KI-Boom beschleunigt werden, da generative künstliche Intelligenz (Gen AI) die Energienachfrage erhöht.“ Jonas nimmt an, dass Tesla Energy 2024 einen Umsatz von rund 7 Mrd. US-Dollar erzielen wird. Das entspräche einer Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dass die Gewinnspannen von Tesla Energy die Gewinnspannen im Automobilbereich übertreffen, nehmen sowohl Analyst:innen als auch CEO Musk selbst an.