Thiem Energy: Tennis-Star Dominic Thiem startet eigene Energiegemeinschaft

Am Zenit stand er auf dem dritten Platz der Weltrangliste, doch nach der Saison 2024 geht die Karriere einer der besten und erfolgreichsten Tennisspieler Österreichs zu Ende: Im Mai hat Dominic Thiem (30) bekannt gegeben, seine Tenniskarriere, unter anderem wwgen seines Handgelenks, zu beenden. Nun wird am heutigen Montag klar, was er künftig unter anderem machen wird: Gemeinsam mit einem burgenländischen Unternehmen bietet er eine Energiegemeinschaft für Solarstrom an. Konkret ist es eine Bürgerenergiegemeinschaft (BEG).

Richtig gelesen: Unter der Marke Thiem Energy wird bereits eine Energie-Community auf Social Media bzw. auch via Thiems offizieller Webseite beworben, die ihren Mitgliedern 40 Prozent günstigeren Strom als vom lokalen Energieversorger verspricht. Dabei können Mitglieder sowohl Strom einspeisen als auch beziehen, eben wie es bei einer Energiegemeinschaft üblich ist.

„In Zukunft wirst du im THIEM ENERGY Strom, den du selber produzierst, mit deinen Freunden und deiner Familie teilen können. Alle deine Liebsten von deinem eigenen Photovoltaik-Strom vom Dach profitieren zu lassen, wird schon bald Realität. Zusätzlich werden Produzenten auch gezielt Strom an andere ausgewählte Mitglieder verschenken oder zukünftig interessante Projekte für Umwelt und Jugend unterstützen können“, heißt es.

In Kooperation mit Solah aus dem Burgenland

Umgesetzt wird die Energie-Community gemeinsam mit der 2011 gegründeten burgenländischen PV-Firma Solah, die unter anderem auch schon die Brauerei Schwarzbräu oder den sehr bekannten Eis-Greissler mit Photovoltaik für PV-Strom ausstattete. Mit Thiem, der im Oktober in Wien seine Karriere beendet, als Testimonial will man so viele Mitglieder für die Energiegemeinschaft wie möglich einsammeln – aktuell kann man sich bereits voranmelden. Man könne dort der „Willkür der Strommärkte“ entkommen, wird geworben.

Was bekommt man nun bei Thiems Bürgerenergiegemeinschaft nun konkret? Stromproduzenten (privat wie kommerziell) wird eine Einspeisevergütung von 10,80 Cent/kWh (inkl. MwSt.) geboten, für jene, die den Strom beziehen, gibt es einen Preis von 14,40 Cent/kWh. Die Preise seien bis Ende 2025 gültig, heißt es auf der Webseite des Anbieters. Bei der BEG kann man auch beides gleichzeitig machen, etwa wenn man ein Haus Haus oder Gewerbebetrieb mit eigener PV-Anlage hat. Die BEG hat gegenüber der einfachen Energiegemeinschaft (EEG) den Vorteil, dass sie sich über die Konzessionsgebiete mehrerer Netzbetreiber in ganz Österreich erstrecken kann, und es dürfen auch Elektrizitätsunternehmen, Mittel- und Großunternehmen teilnehmen.

Klar ist auch: Die burgenländische Solah bietet sich auch gleich an, PV-Anlagen, Stromspeicher und Wallboxen für das Laden von E-Autos zu installieren. „Es geht darum, weiterzumachen, neue Horizonte zu entdecken und eine lebenswerte Zukunft zu gestalten“, so Thiem in einer Botschaft. Ihm lägen Naturschutz und Nachhaltigkeit am Herzen, deswegen würde er die Energie-Community unterstützen. Unternehmerisch ist er schon seit längerem tätig. Unter der Marke „Thiem View“ gibt es auch eine Sonnenbrillenmarke, die aus nachhaltigen Materialien hergestellt wird. 2021 stieg der Tennisspieler auch beim Schokoriegel-Startup Neoh ein.