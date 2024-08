Toncoin: Blockchain fällt aus, Krypto-Exchanges stoppen Ein- und Auszahlungen

Toncoin, immerhin mit einer Marktkapitalisierung von 13,5 Milliarden Dollar die zehnt größte Kryptowährung der Welt, kommt gehörig ins Stottern: Zwar ist Toncoin, die native Kryptowährung der „The Open Network“ (TON) Blockchain, offiziell nicht direkt mit Telegram verbandelt. Doch nach der Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov in Frankreich wegen schwerer Vorwürfe (KInderpronos, betrug, Drogenhandel usw.) läuft sowohl Toncoin als auch die Blockchain mehr als unrund.

Beginnen wir bei der Blockchain selbst, die auf Proof of Stake läuft und derzeit wieder etwa 100 Transaktionen abwickelt. Diese ist in der Nacht auf Mittwoch ungefähr sieben Stunden lang ausgefallen. Die Durchführung von Transaktionen stoppte kurz nach Mitternacht, bis die Chain erst wieder um etwa 7 Uhr morgens Transaktionen von TON durchführen konnte. Die Gründe sind nicht ganz klar, jedenfalls sprechen die Macher von TON von einer Unterbrechung der Blockproduktion im Netzwerk aufgrund einer „abnormalen Last“. Ein Grund könnte der Launch des Memecoins DOGS sein, der um Mitternacht startete.

Binance und Bybit stoppen Toncoin-Zahlungen

Währenddessen läuft es für Toncoin selbst eher miserabel. So ist der Kurs des Krypto-Assets seit der Verhaftung Durovs am Samstag um etwa 20 Prozent eingebrochen. Es wird zwar immer abgestritten, dass Toncoin bloß ein Telegram-Token sei, jedoch ist TON fast ausschließlich in der Messaging-App nutzbar und wird dort von den Betreibern etwa dazu verwendet, um Werbeumsätze an die Betreiber von Kanälen auszubezahlen.

Immerhin kann Toncoin auch extern auf einigen Krypto-Exchanges gehandelt werden, darunter Binance, Bybit, OKX, Gate.io, Bitfinex oder Kucoin. Wie nun Decrypt berichtet, haben Binance und Bybit Ein- und Auszahlungen in und aus dem Netzwerk ausgesetzt. Das deutet darauf hin, dass diese nicht unwesentlichen Börsen aktuell entweder Angst vor rechtlichen Konsequenzen haben oder keine bedeutende Nachfrage nach Toncoin für den Handel mehr sehen. Jedenfalls fällt mit Binance die größte Krypto-Exchange für Toncoin-Trader nun bald weg.