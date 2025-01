Karte und Zinsangebot treiben Trade Republic auf 8 Millionen User

Der führende europäische Online-Broker Trade Republic kann beeindruckendes Wachstum im sechsten Geschäftsjahr vorweisen: nämlich die Verdoppelung seiner Kundenbasis auf 8 Millionen Nutzer, die gemeinsam ein Vermögen von 100 Milliarden Euro verwalten. Das Unternehmen verstärkt nun seine internationale Präsenz mit lokalen Bankniederlassungen.

Trade Republic hat sich somit als größter Broker Europas etabliert und liegt deutlich vor Flatex, das im November 2024 von 3 Mio. Kunden und 66 Mrd. Euro Assets unter Verwaltung berichtete. All Unternehmen mit EZB-Vollbanklizenz muss sich Trade Republic künftig aber eher mit anderen Neobanken wie N26 (8+ Mio. User) oder Revolut (50+ Mio. User) vergleichen

Ein Drittel der Kunden des Berliner Fintechs stammt bereits aus internationalen Märkten. Besonders die Einführung der Bezahlkarte und das Zinsangebot von aktuell 3 Prozent pro Jahr haben maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Das Unternehmen konnte das Geschäftsjahr 2024 trotz vollständiger Weitergabe der EZB-Zinsen an die Kunden profitabel abschließen.

Frankreich als Schwerpunkt der internationalen Expansion

Mit über einer Million französischer Kunden startet Trade Republic ein maßgeschneidertes Angebot für den zweitgrößten Bankenmarkt Europas. Französische Kunden erhalten nun Zugang zu einem Girokonto mit nationaler IBAN und 3 Prozent Jahreszinsen. Besonders innovativ ist die Einführung des provisionsfreien Sparplans für das staatliche Altersvorsorgedepot PEA – ein Novum im französischen Markt.

Trade Republic plant für 2025 eine umfassende Expansion in weitere europäische Märkte. Das Unternehmen erreicht bereits potenziell 340 Millionen Menschen in Europa und will künftig in jedem Markt lokale Bank- und Sparprodukte anbieten. Die neue Technologie- und Lizenzplattform ermöglicht die Einführung von Girokonten mit nationalen IBANs sowie lokalen Zahlungsmethoden in verschiedenen EU-Ländern. Zusätzlich sollen in den größten Märkten staatlich geförderte Sparprodukte mit Steuervorteilen eingeführt werden.

In Österreich sollen die Girokonto-Funktionen und die nationale IBAN gemeinsam mit dem von vielen Nutzer:innen gewünschten Funktion „steuereinfach“ im ersten Quartal 2025 kommen.

Sparangebote für alle Europäer

Das aktuelle Angebot von Trade Republic umfasst neben dem 3-prozentigen Zinssatz auf Guthaben auch eine kostenlose Bezahlkarte, die bei jeder Zahlung 1 Prozent in einen Sparplan investiert. Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic, betont die entstehende „neue Generation von Sparern am Kapitalmarkt“ und das große Potenzial für die Zukunft. Mit der erweiterten Infrastruktur positioniert sich das Unternehmen als erste europäische Bank, die in jedem Markt lokal optimierte Finanzprodukte anbietet.