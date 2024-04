Trending Today: 🔷 Fachverband der Mineralölindustrie 🔷 Atomkraft Frankreich 🔷 TikTok 🔷 OECD 🔷

In den USA hat sich die Regierung nun dazu entschieden, ByteDance entweder zu einem Zwangsverkauf zu drängen oder die App in den USA zu verbieten. Lagert das chinesische Unternehmen ByteDance das US-TikTok-Geschäft nicht an eine US-Firma aus, wird die App aus den Stores entfernt. Es zeichnet sich also eine weitere Eskalationsstufe im Handelskonflikt zwischen den USA und China ab. Insider:innen spekulieren, dass sich ByteDance einen Käufer auĂźerhalb der Tech-Branche suchen könnte, seinen Algorithmus jedoch behält, wie „The Information“ berichtet. Reuters schreibt, dass ByteDance die App eher abdrehen lassen wĂĽrde, als zu verkaufen. Das Unternehmen dementiert diese GerĂĽchte und will sich vor Gericht wehren. Unwahrscheinlich ist, dass ein US-Tech-Konzern TikTok ĂĽbernimmt. Wenn das TikTok-Verbot tatsächlich in Kraft tritt, hätte dies Vorteile fĂĽr Meta und Alphabet, da User:innen nach Alternativen suchen wĂĽrden.