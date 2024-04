Trending Today: 🔷 JÖ 🔷 Female Lehrlingshackathon 🔷 EGMR verurteilt Schweiz 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

12:03: Klimapolitik: EGMR verurteilt Schweiz

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt die Schweiz wegen mangelnden Klimaschutzes. Die Klage eingebracht hatte eine Gruppe Schweizer Seniorinnen. Der Vorwurf: Die Regierung der Schweiz würde zu wenig gegen den Klimawandel unternehmen. Das bringe für die Seniorinnen eine „besondere Benachteiligung“ aufgrund der Folgen, etwa bei extremen Hitzewellen. Der EGMR stimmte der Argumentation zu. Expert:innen halten die Entscheidung durchaus für wegweisend, könnte das Urteil doch Tür und Tor für weitere Klimaklagen öffnen, auch vor nationalen Gerichten.

11:40: Female Lehrlingshackathon: Förderung von jungen Frauen und Mädchen in MINT-Berufen und Digitalisierung

apprentigo und CEOs FOR FUTURE veranstalten am 16. April 2024 erstmals den Female Lehrlingshackathon 2024. Hier können weibliche Lehrlinge aus allen Lehrberufen digitale Kompetenzen erwerben und erweitern – mit dem Ziel, eine App-Idee zu entwickeln und zu verwirklichen. 17 Unternehmen und Organisationen mit insgesamt 48 Lehrlingen haben sich angemeldet. Die Top-Ideen und Siegerinnen werden bei der Preisverleihung im Rahmen des 4GAMECHANGERS Festivals am 15. Mai 2024 prämiert.

Im Mittelpunkt steht die Förderung von jungen Frauen und Mädchen in MINT-Berufen und Digitalisierung. Denn während Unternehmen gut ausgebildete und engagierte Talente im Digitalisierungs- und MINT-Bereich suchen, um die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft aktiv zu gestalten, sind Frauen in diesen Berufen immer noch unterrepräsentiert. Die aktuellen Zahlen zum Frauenanteil in sogenannten MINT-Lehrberufen sprechen im negativen Sinn für sich: Von mehr als 35.000 weiblichen Lehrlingen in Österreich sind nur rund 3.000 in einem der MINT-Lehrberufe – wie Applikationsentwicklung, Chemieverfahrenstechnik, Elektrotechnik, IT, Mechatronik, Metalltechnik und Kraftfahrzeugtechnik – tätig. Und: der Frauenanteil in MINT-Lehrberufen liegt bei nur knapp 10 %. Somit ist nur jede Zehnte in einem dieser zukunftsträchtigen Berufe tätig. Die Gesamtanzahl aller Lehrlinge in Österreich beträgt insgesamt rund 108.000 Lehrlinge in allen Lehrberufen und Branchen (Quelle: WKÖ Lehrlingsstatistik 2023).

08:40 Jö: Marke bekommt Update

Der jö Bonus Club will seine Marke fit für die digitale Zukunft machen: Im Rahmen eines visuellen Upgrades wurden Logo, Bildstil, Farben und Formen überarbeitet und modernisiert, „um den jö Mitgliedern auch künftig ein ganzheitlich attraktives und moderneres Nutzungserlebnis“ zu bieten, wie es in einer Presseaussendung heißt. Analysiert wurde neben dem gesamten Markenportfolio an sich auch das aktuelle Nutzungserlebnis für die jö Mitglieder. „Seit unserem Start vor rund fünf Jahren sind wir zum größten Kundenclub in Österreich angewachsen und die Marke jö ist im ganzen Land bekannt. Nun ist es aber an der Zeit, den Auftritt und die Berührungspunkte mit der Marke grundlegend zu modernisieren und zukunftsfit für eine immer digitaler werdende Kundeninteraktion zu gestalten“, so Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs. „Diesen Weg sind wir gemeinsam mit der Agentur Brainds gegangen, die viel Erfahrung in der Transformation und Digitalisierung großer Marken mitbringt.“ Dabei wurde an vielen Stellen angesetzt, um das Markenempfinden zu stärken. So wurde das bekannte jö Lächeln im Logo breiter und voller und damit freundlicher, die Formen vereinheitlicht und harmonisiert, die Bildsprache neu aufgesetzt und systematisiert, die Farben überarbeitet und die Kontraste erhöht. Stilrichtlinien für jeden Kanal sorgen dabei für eine zielgruppengerechte Aufbereitung und optische Unterstützung der Inhalte.