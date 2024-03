Trending Today: 🔷 Neuralink 🔷 Stadt Wien 🔷 E-Control 🔷 Massachusetts General Hospital 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

15:00: Erste menschliche Transplantation einer genetisch veränderten Schweineniere in den USA durchgeführt

In Boston im Massachusetts General Hospital haben Chirurgen zum ersten Mal einem lebenden Menschen eine Niere aus einem gentechnisch veränderten Schwein transplantiert. Der Patient heiĂźt Richard Slayman , ist 62 Jahre alt und stammt aus Massachusetts. Er litt an einer Nierenerkrankung im Endstadium und erhielt das Organ am Samstag in einem vierstĂĽndigen Eingriff. Slayman, der „Tausenden von Menschen, die ein Transplantat zum Ăśberleben brauchen, Hoffnung geben möchte, erhole sich laut dem Krankenhaus gut und könne bald entlassen werden. Das Verfahren, gentechnisch veränderte Schweineorgane fĂĽr Transplantationen zu nutzen, soll Organmangel von Nieren, Lebern und Herzen mindern. „Wir hoffen, dass dieser Transplantationsansatz Millionen von Patienten auf der ganzen Welt, die an Nierenversagen leiden, einen Rettungsanker bietet“, sagte Dr. Tatsuo Kawai, Direktor des Krankenhauses fĂĽr klinische Transplantationen.

13:00: E-Control-Chef erwartet Aus für Gastransit über die Ukraine im Jänner 2025

E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch ruft Gasversorger dazu auf, jetzt Vorsorge zu treffen. Er erwartet ab Beginn nächsten Jahres das Aus fĂĽr den Ukraine-Gastransitvertrag. Die Wahrscheinlichkeit sei sehr groĂź, dass ab Jänner 2025 kein Gas mehr ĂĽber die Ukraine und die Slowakei nach Ă–sterreich flieĂźt. Die heimischen Gasversorger mĂĽssen laut Urbantschitsch jetzt Vorsorge treffen, um ihren Lieferverpflichtungen den Kunden gegenĂĽber nachkommen zu können. Dass die Ukraine den Transitvertrag fĂĽr russisches Gas nicht mehr verlängert, sei nicht ĂĽberraschend. Die Gasversorger, die Haushalte und Unternehmen mit Gas beliefern – das sind etwa die groĂźen Landesenergieversorger wie Wien Energie, EVN oder Energie AG – könnten sich daher nicht auf höhere Gewalt berufen, sollte kein russisches Gas mehr in Ă–sterreich ankommen. Sie sollten also jetzt beginnen, andere Lieferquellen und Routen zu erschlieĂźen. Diese Mengen seien derzeit zu moderaten Preisen erhältlich. Voraussetzung dafĂĽr, dass die Gasspeicher auch zum Winterbeginn 2025/26 gut gefĂĽllt sind, seien gut ausgebaute Kapazitäten an FlĂĽssigerdgas (LNG) in Europa. Dies sei schon jetzt der Fall. Mögliche Engstellen im Pipeline-Netz sollten bis 2028 beseitigt sein.

12:52: Rund 20 Kilometer neue Radwege fĂĽr Wien Â

In Wien sollen heuer 46 neue Radwege mit einer Gesamtlänge von fast 20 Kilometer errichtet werden. Die entsprechenden Pläne hat Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) präsentiert. Zahlreiche Bezirke werden davon betroffen sein. Bei mehr als 80 Prozent der Projekte wird es sich um baulich getrennte Radverbindungen handeln. Zusätzlich wird es eigens ausgewiesene Fahrradstraßen geben. Klassische Radfahrstreifen werden hingegen aus Sicherheitsgründen kaum mehr umgesetzt, so Sima. Für die Erneuerung der Radinfrastruktur werden rund 25 Mio. Euro ausgegeben. Bisher wurden laut Stadt in der laufenden Legislaturperiode bereits fast 50 Kilometer neue Radverbindungen umgesetzt oder zumindest auf den Weg gebracht. Die Investitionen dafür beliefen sich auf mehr als 75 Mio. Euro. Heuer soll der Startschuss für eine vier Kilometer lange Trasse durch den Westen Wiens sowie für wichtige Lückenschlüsse fallen. Die Radverbindung gen Westen führt vom Neubaugürtel in den 15. und den 14. Bezirk. Als Highlight wurde ein Zwei-Richtungs-Radweg auf der Hütteldorfer Straße angekündigt. Heuer will man sich dem Abschnitt bis zur Johnstraße widmen. Bis 2026 soll die Radverbindung dann weiter nach Baumgarten führen.

12:00: Neuralink-Gehirnchip-Patient steuert online Schachspiel mit seinen Gedanken

Der erste Mann mit Elon Musks Gehirnchip Noland Arbaugh, erhielt im Januar ein Implantat. Seit einem Tauchunfall ist der Mann gelähmt. Jetzt spielte er Schach auf seinem Laptop und bewegte dabei den Cursor mit dem Neuralink-Gerät und wurde dabei live gefilmt. „Die Operation war super einfach“, sagte Arbaugh in dem Video, das auf Musks Social-Media-Plattform X gestreamt wurde, und bezog sich dabei auf den Implantationsvorgang. „Ich wurde buchstäblich einen Tag später aus dem Krankenhaus entlassen. Ich habe keine kognitiven Beeinträchtigungen.“ Expertinnen warnen jedoch, dass Eingriffe rund um Gehirnimplantate noch in den Kinderschuhen stecken.

10:18: Die ersten 100 FlexCos sind da – aber wie viele davon sind Startups?

Finanzminister Magnus Brunner nannte es ein „Jahrhundertgesetz„: Die Flexible Kapitalgesellschaft (kurz FlexCo) soll in Österreich das Gründen einer Firma insbesondere für Startups einfacher, besser und günstiger machen. Mit dem heutigen Tag, dem 21. März, sind nach 81 neuem Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz die ersten 100 FlexCos im Firmenbuch eingetragen. Seit Anfang des Jahres wurden etwa 3.000 neue GmbHs errichtet, das sind im Schnitt etwa 37 pro Tag. Aber was machen Gründer:innen in Österreich mit der FlexCo?

