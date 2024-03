Trending Today: 🔷 OpenAI 🔷 Elon Musk 🔷 Smartphone-Katastrophenalarm 🔷 Green the Flex 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

13:10: Das Projekt „Green the Flex” will den Photovoltaik-Ausbau in Österreich weiter vorantreiben

Der Ausbau erneuerbarer Energien soll mit dem Projekt „Green the Flex” vorangetrieben werden. Dabei soll der Stromverbrauch zeitlich an die Sonnenstromerzeugung angepasst werden. Bis zum Jahr 2025 werden im Rahmen des Projekts „Green the Flex“ 3.000 Privathaushalte intelligent vernetzt, um in Summe rund 3.500 Tonnen COâ‚‚ jährlich einzusparen. Damit können Lastspitzen im Netz deutlich reduziert und in letzter Konsequenz auch mehr PV-Anlagen angeschlossen werden. Das Projekt „Green the Flex“ wird von der Europäischen Kommission ĂĽber den EU Innovation Fund gefördert. Die Umsetzung erfolgt mit UnterstĂĽtzung der Forschungsinitiative Green Energy Lab. Zum Jahresbeginn 2024 waren in Ă–sterreich 5.884 Megawatt (MWp) PV-Leistung installiert – ein Viertel aller Anlagen befindet sich in Niederösterreich. Dort wurden bisher 98.000 Anlagen errichtet. Bis zum Jahr 2030 ist bundesweit eine Vervierfachung der installierten Gesamtleistung auf insgesamt 21.000 Megawatt Peak geplant. Gelingt dies, wäre fast ein Drittel des österreichischen Gesamtstromverbrauchs abgedeckt.

12:57: Smartphone-Katastrophenalarm ab Sommer 2024 österreichweit verfügbar

Ă–sterreich soll mit dem Smartphone-Katastrophenalarm ein „Public Warning System” bekommen. Das bedeutet, Warnungen zu Katastrophen und Gefahrensituationen werden nach der Installation österreichweit am Handy aufleuchten. Einsatzbereit soll dieses laut Digitalstaatssekretär Florian Tursky im heurigen Sommer sein. In die Ausrollung des Warnsystems seien auch die Landeswarnzentralen und die Mobilfunkbetreiber involviert. Das „Public Warning System“ basiert auf „Cell-Broadcast“, einer eigenen Technologie zur NachrichtenĂĽbertragung. Verschickt werden sollen die Warnungen dann von den neun Landeswarnzentralen und durch das Innenministerium. Es wird allen Ă–sterreicher:innen zur Installation geraten.

09:35: OpenAI weist Klage von Elon Musk wegen „Profit statt Open Source“ zurück

Musk hat OpenAI vergangene Woche Vertragsbruch vorgeworfen, da es nun auf Profit ausgerichtet sei. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI weist die VorwĂĽrfe von Tesla-Chef Elon Musk zurĂĽck. Das von Microsoft unterstĂĽtzte Unternehmen erklärte in einem Blogeintrag, es wolle sich gegen alle Klagen von Musk zur Wehr setzen. Das Unternehmen sei traurig, dass es so weit gekommen ist mit jemandem, den sie zutiefst bewundert haben und OpenAI dann verklagte, als signifikante Fortschritte in Richtung der Mission von OpenAI gemacht wurden, berichtete Reuters. OpenAI erklärte auĂźerdem , Musk habe gewollt, dass das Unternehmen mit dem Elektrofahrzeughersteller Tesla fusioniere, und leitete eine E-Mail weiter, in der es hieĂź, das Start-up solle sich „an Tesla als seinen Goldesel klammern“. Laut OpenAI kam der Vorschlag, nachdem Musk und OpenAI beschlossen hatten, 2017 ein gewinnorientiertes Unternehmen zu grĂĽnden, um Kapital fĂĽr die Entwicklung von KĂĽnstlicher allgemeiner Intelligenz (KI) zu generieren.

