Trending Today: 🔷 Reddit 🔷 Google 🔷 Post 🔷 Girls! TECH UP 🔷 PACE Drive App 🔷 EY Entrepreneur of The Year 🔷 M&A-Trends 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

11:01 McKinsey & Company veröffentlicht Studie zu M&A-Trends 2024

McKinsey & Company prĂ€sentiert eine M&A-Studie, die die Trends fĂŒr das Jahr 2024 identifiziert. Das globale M&A-Volumen verzeichnete 2023 einen RĂŒckgang um 16 % auf 3,1 Billionen US-Dollar, den niedrigsten Wert der letzten zehn Jahre. In Europa und dem Nahen Osten sank das Gesamtvolumen sogar um 30 %. Das durchschnittliche Transaktionsvolumen blieb dagegen stabil bei etwa 400 Millionen. Trotzdem deutet der Transaktionsanstieg um 37 % auf eine RĂŒckkehr des Optimismus auf dem Markt hin. Die Studie hebt hervor, dass Unternehmen sich auf einen möglichen Wendepunkt vorbereiten und gibt Einblicke in die Strategien erfolgreicher M&A-Dealmaker.

10:51 Unternehmen können sich beim EY Entrepreneur of The Year bewerben

Unter dem Motto „The Heart of Entrepreneurship“ sucht EY herausragende Unternehmer:innen in Österreich, die mit Leidenschaft, KreativitĂ€t und ethischen GrundsĂ€tzen ihre Branchen prĂ€gen. Der Unternehmerpreis fördert ein globales Netzwerk und bietet die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen. Bewerbungen sind bis zum 30. April 2024 online möglich. Der Award umfasst Kategorien wie Social Entrepreneur, Nachhaltigkeit & Greentech, Innovation & Hightech sowie Handel & Dienstleistungen. Teilnahmevoraussetzungen sind unter anderem ein Unternehmenssitz in Österreich, aktive Unternehmensbeteiligung und mindestens drei Jahre Bestehen des Unternehmens.

10:42 PACE Drive App ermöglicht mobiles Bezahlen an OMV-ZapfsĂ€ulen in Österreich

Die PACE Drive App eröffnet österreichischen Autofahrer:innen die Möglichkeit, ihre Tankrechnung direkt an der ZapfsĂ€ule zu begleichen. Rund 200 OMV-Stationen im ganzen Land sind nun in die Connected Fueling Plattform von PACE integriert. Nutzer:innen können bequem via Smartphone, Smartwatch oder Infotainment-System ihres Fahrzeugs bezahlen. Dieser Schritt soll die Innovationsbereitschaft der OMV und den wachsenden Trend des mobilen Bezahlens in Österreich unterstreichen. Die PACE Drive App bietet alle herkömmlichen Zahlungsoptionen wie VISA, Mastercard, AMEX, PayPal, Apple Pay und Google Pay. Bis Mitte 2024 soll die Anzahl der teilnehmenden Tankstellen auf ĂŒber 400 steigen.

10:31 Girls! TECH UP-Erlebnistag in Graz: Technik hautnah erleben

Am 15. MĂ€rz 2024 kehrt der Erlebnistag Girls! TECH UP nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr nach Graz zurĂŒck. An der Technischen UniversitĂ€t Graz können SchĂŒlerinnen Elektro- und Informationstechnik erleben sowie Karrieremöglichkeiten erkunden. Die Veranstaltung, in Kooperation mit Top-Unternehmen, bietet Mitmachstationen, weibliche Vorbilder und die Chance, Kontakte zu knĂŒpfen. Girls! TECH UP fördert das Technikinteresse junger Frauen und zeigt, wie vielversprechend eine berufliche Zukunft in der Branche sein kann. Anmeldung fĂŒr Schulklassen oder Einzelpersonen erforderlich.

09:23: Österreichische Post bekommt knapp 100 elektrische ZustellwĂ€gen

Als Erleichterung fĂŒr die tĂ€gliche Arbeit der Zusteller:innen auf Fußrayonen schafft die Österreichische Post knapp 100 StĂŒck elektrisch betriebene ZustellwĂ€gen an. Statt die mit Briefpost und Kleinpaketen beladenen ZustellwĂ€gen wie bisher mit Muskelkraft zu schieben, verfĂŒgen die neuen Modelle ĂŒber einen eingebauten E-Antrieb und erleichtern damit den Zustellgang. Eine annĂ€hernde Verdopplung des Fassungsvermögens bietet mehr Platz fĂŒr Briefe, PĂ€ckchen, Werbesendungen und Printmedien. Die erste Tranche, bestehend aus 27 StĂŒck, ist bereits seit Ende letzten Jahres österreichweit im Einsatz, die zweite Tranche wird derzeit an die Zustellbasen ausgeliefert. Die neuen E-Autos sollen fĂŒr körperliche Entlastung der Post-Zusteller:innen sorgen und die Zustellung vereinfachen. Der Einsatz ist zuerst in Gebieten vorgesehen, wo starke Steigungen zu Fuß bewĂ€ltigt werden mĂŒssen. Dabei wird auf das Modell „eTrolley“ des Schweizer ElektromobilitĂ€tsexperten „Kyburz“ gesetzt. Der Zustellwagen besitzt eine Nutzlast von 120 Kilogramm, eine Reichweite von 20 Kilometern und schafft Steigungen von bis zu 30 Prozent.

09:08: Reddit schließt Lizenzvertrag ĂŒber KI-Inhalte mit Google ab

Die Social-Media-Plattform Reddit hat einen Vertrag mit Google geschlossen. Bis vor kurzem war noch nicht bekannt, mit welchem großen KI-Unternehmen Reddit eine Lizenzierung vereinbart hat, Trending Topics berichtete. Die Inhalte werden Google fĂŒr das Training von kĂŒnstlichen Intelligenzmodellen zur VerfĂŒgung gestellt. Der Vertrag hat laut Reuters einen Wert von etwa 60 Millionen Dollar pro Jahr. Der Deal unterstreicht, wie Reddit, das sich auf einen viel beachteten Börsengang vorbereitet versucht, neue Einnahmen inmitten des harten Wettbewerbs mit TikTok und den Meta Plattformen zu generieren.