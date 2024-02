Reddit: Neuer Training-Deal mit großem AI-Unternehmen

Reddit bereitet seinen Börsengang vor und verkauft deshalb seine Benutzerinhalte für 60 Millionen Dollar pro Jahr an ein großes KI-Unternehmen. Dieses will die Inhalte von Reddit für KI-Trainings nutzen.

KI-Deals mit Lizenzabkommen

Reddit wird „einem ungenannten großen KI-Unternehmen“ im Rahmen eines Lizenzabkommens Zugang zu seiner Plattform und damit zu nutzergenerierten Inhalten bieten, schreibt Bloomberg. Der Deal soll jährlich etwas 60 Millionen Dollar wert sein, wobei sich die genaue Summe noch ändern könnte, da Reddit noch an seinen Plänen für den Börseneinsteig feilt. Immerhin werden Benutzerinhalte verkauft, die in mehr als einem Jahrzehnt generiert wurden. Bis vor wenigen Monaten wurden KI-Trainings von großen Unternehmen wie OpenAI noch mit Daten aus dem offenen Web trainiert – und zwar ohne Genehmigung. Damit gibt es aber immer mehr rechtliche Probleme, also versuchen sich KI-Unternehmen nun rechtlich abzusichern und beginnen, Lizenzabkommen zu vereinbaren. Der Vertrag, den Reddit mit dem noch unbekannten KI-Unternehmen geschlossen hat, wäre demnach um einiges höher als der 5-Millionen-Dollar-Jahresvertrag, den OpenAI Nachrichtenverlegern für ihre Daten angeboten hat, Trending Topics berichtete.

Weitere Infos rund um den Reddit-Deal

Im Oktober hatte Reddit damit gedroht, „Crawler” und damit auch Google und Bing zu blocken, sollte kein Deal über die Trainingsdaten zustande kommen. Das Unternehmen war der Ansicht, auch ohne Suchmaschinen überleben zu können. Laut heise.de wurde der neue Lizenzvertrag bereits zu Jahresbeginn abgeschlossen. Der Social-News-Aggregator Reddit habe im vergangenen Jahr jedenfalls einen Umsatz von mehr als 800 Millionen Dollar erzielt und damit eine 20-prozentige Steigerung gegenüber im Vorjahr erreicht. Einen Gewinn hat das Unternehmen damit dennoch nicht erwirtschaftet. Und auch sein Ziel von einem 1 Milliarde Dollar Jahresumsatz konnte nicht erreicht werden.

Dass der Vertragsabschluss den Börsengang beschleunigen könnte beziehungsweise ihm zugutekommt, lieht nahe. Reddit Berater:innen streben eine Bewertung von mindestens 5 Milliarden Dollar an. Fraglich bleibt, wie die Reddit-Community den Deal aufnimmt. Bereits in der Vergangenheit streikten die User:innen mit „Stille”, indem sie keine Postings mehr machten, weil eine Preiserhöhung für die Reddit-API angekündigt wurde.