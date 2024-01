Trending Today: 1KOMMA5 🔹 Zukunftsjobs für Jugendliche 🔹 IURIO & Liechtenstein 🔹

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

12:46: Plattform Industrie 4.0 Österreich stellt Jugendlichen Zukunftsjobs vor

Mit „Mission: Future Job“ setzt die Plattform Industrie 4.0 Österreich die Kampagne auf Social Media rund um Zukunftsjobs in der Industrie fort und will Jugendliche unterstützen, sich bei der Berufswahl für technische und industrienahe Karrieren zu entscheiden. Ab Mitte Jänner 2024 gehen die neuen Inhalte auf der Kampagnenwebsite sowie auf TikTok, YouTube und LinkedIn online. Studierende der FH St. Pölten sind, wie bereits für den Launch 2022, erneut für die Umsetzung verantwortlich und setzen diesmal verstärkt auf den Tagesablauf der Berufe und die Vorstellung konkreter Projekte. Auf www.missionfuturejob.at alle Videos sowie Kontakte und Links einiger Mitglieder der Plattform Industrie 4.0 rund um die Themen Ausbildung, Lehre, Praktika, Berufseinstieg, offene Stellen u.v.m. abrufbar sein.

09:35: Österreichisches Startup gewinnt Liechtenstein als Kunden

Wer auf digitalem Wege ein Unternehmen in Liechtenstein gründen möchte, macht dies künftig über die Software von IURIO. Der österreichische Tech-Anbieter setzte sich in einer Ausschreibung des Liechtensteiner Amts für Informatik zur Anlieferung einer E-Beurkundungsplattform durch, die das Fürstentum ab Mai 2024 seinen Notarinnen und Notaren zur Verfügung stellt. Über die Plattform können „kritische Daten und Dokumente geschützt versandt sowie aufbewahrt und somit auch rechtssichere Amtshandlungen vollzogen“ werden. Das Fürstentum Liechtenstein ist IURIOs erster staatlicher und bislang größter internationaler Kunde. „Liechtenstein hat nach einer technischen Lösung für eine E-Beurkundungsplattform zur Abwicklung von Notariatsakten gesucht. Dass wir diese hochkarätige Ausschreibung gewonnen haben, erfüllt uns natürlich mit Stolz und ist das Resultat langer, gewissenhafter Arbeit. Wir sind technisch in der Lage, exakt das gewünschte Produkt zu liefern. Zudem zählen bereits zahlreiche Notarinnen und Notare zu unserem Kundenstamm – wir kennen den Use Case also nicht nur, sondern haben ihn auch schon in unsere Software integriert“, erklärt Co-Gründer Arnold Scherabon.

09:25: 1KOMMA5° verdoppelt Umsatz und Gewinn

Der Umsatz des Plattformbetreibers für CO2-neutrale Energielösungen wie Solarsysteme, Wärmepumpen und Wallboxen wurde im Jahr 2023 um 122 % auf rund 460 Millionen Euro im Vergleich zu 206 Millionen Euro in 2022 mehr als verdoppelt. Zudem bleibe das Hamburger Cleantech-Startup trotz Investitionen zweistelliger Millionenbeträge in eigene Produkte und Software auch im zweiten vollen Geschäftsjahr profitabel: Der Vorsteuergewinn (EBIT) hat sich von 19 auf knapp 50 Millionen Euro in einem Jahr mehr als verdoppelt. Alle Infos hier.