Trending Today: Enpal 🔹 ChatGPT 🔹

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

10:15: Enpal verdoppelt Umsatz auf fast eine Milliarde Euro

Das deutsche Solar-Unicorn Enpal hat vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht, laut denen das Unternehmen im Jahr 2023 einen Umsatz auf etwa 900 Millionen Euro erreicht hat. Die finalen Zahlen sollen im Sommer vorliegen. Die aktuellen entsprächen einem Wachstum von 117 Prozent, da im Vorjahreszeitraum etwa 415 Millionen Euro umgesetzt wurden. Nach eigenen Angaben konnte Enpal im vergangenen Jahr über 30.000 neue Kund:innen für neue Solaranlagen überzeugen.

10:30: ChatGPT darf jetzt zu Militärzwecken genutzt werden

Bisher war es verboten, die Sprachmodelle, auf denen etwa ChatGPT basiert, für „Militär und Kriegsführung“ zu nutzen. So stand es jedenfalls noch bis zum 9. Januar 2024 in den entsprechenden Nutzungsbedingungen von OpenAI. So dürfte beispielsweise das US-Verteidigungsministerium ChatGPT nicht nutzen. Am 10. Jänner wurden diese Regeln aber laut The Intercept still und heimlich aktualisiert. Das explizite Verbot der Nutzung für „Militär und Kriegsführung“ ist komplett verschwunden.