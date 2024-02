Trending Today: Meta 🔹 Heart Aerospace 🔹 notarity 🔹 Google

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

11:30: Google Bard mit Gemini Pro auch auf Deutsch verfügbar

Im Dezember hat Google bei seinem KI-Tool Bard das AI-Modell Gemini Pro auf Englisch eingeführt. Jetzt wird Gemini Pro global verfügbar und auf mehr als 40 Sprachen und 230 Länder und Regionen – darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz – ausgeweitet. Das bedeutet, dass Nutzer:innen nun auch deutsche Antworten von Bard noch einmal überprüfen lassen können. Die Funktion, die bislang nur auf Englisch verfügbar war, scannt und bewertet, ob im Web Inhalte vorhanden sind, welche die Antwort von Bard untermauern.

10:30: notarity und Notariatskammer erreichen vor Gericht keine Einigung

Am Donnerstag fand die erste Gerichtsverhandlung zwischen der Österreichischen Notariatskammer (ÖNK) und dem LegalTech-Startup notarity statt. Wie wir berichtet haben, hat die ÖNK gegen notarity geklagt, weil sie das Geschäftsmodell der Wiener Jungfirma als rechtswidrig betrachtet. Es kam in der ersten Verhandlung nun zu keiner Einigung. Ein Angebot von notarity auf Abschluss eines Unterlassungsteilvergleichs habe die Kammer in der Verhandlung abgelehnt. Mehrere außergerichtliche Gesprächsversuche seitens notarity hat die Kammer in den vergangenen Wochen konsequent blockiert, meint das Startup, dem momentan nur übrig bleibe, die richterliche Beurteilung abzuwarten.

9:30: E-Flugzeugbauer Heart Aerospace sammelt 107 Mio. Dollar ein

Heart Aerospace, ein schwedischer Hersteller von Hybrid-Elektro-Flugzeugen, hat eine Series B-Finanzierung in Höhe von 107 Millionen Dollar auf die Beine gestellt. Laut Sifted hat sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens damit auf 145 Millionen Dollar erhöht. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen sein Geschäft weiter ausbauen und Fortschritte bei der Zertifizierung seines ersten Hybrid-Elektroflugzeugs machen, das 2028 in die Luft kommen soll.

9:00: Meta übertrifft mit Quartalszahlen Erwartungen

Der Facebook-Mutterkonzern Meta konnte seinen Umsatz laut finanzen.net im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um ein Viertel auf 40,1 Milliarden Dollar (36,7 Mrd. Euro) steigern. Im vierten Geschäftsquartal 2023 verdiente Meta Platforms 5,33 US-Dollar je Aktie nach einem Vorjahresgewinn von 1,76 US-Dollar je Anteilsschein und Analystenschätzungen von 4,83 US-Dollar. Damit verdiente die Facebook-Mutter deutlich mehr als erwartet. Unter dem Strich sprang der Gewinn sogar von 4,65 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 14 Milliarden Dollar hoch. Meta will nun erstmals eine Quartalsdividende zahlen und setzte sie auf 50 Cent fest.