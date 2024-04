Trending Today: Wir stellen ein 🔷 tech2impact 🔷 APA x Google

Abseits von Finanzierungsrunden, NeugrĂŒndungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns tĂ€glich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir kĂŒnftig hier in unserem Ticker eine BĂŒhne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, ProjektankĂŒndigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.

14:20: APA und Google erneuern Innovationspartnerschaft

Google und die Austria Presse Agentur (APA) blicken laut eigener Aussage auf ein erfolgreiches erstes Jahr ihrer im Februar 2023 angekĂŒndigten Innovationspartnerschaft zurĂŒck. Nachrichten-Verlage sowohl aus Österreich als auch aus Deutschland haben dabei an Trainingsprogrammen der Google News Initiative (GNI), am „FT Strategies North Star Foundation Programme“ und an der von der APA organisierten und GNI-unterstĂŒtzten Veranstaltung “The Future of Fact Checking” teilgenommen. Außerdem schreitee die Entwicklung zweier APA-Daten-Services fĂŒr Redaktionen, die im Rahmen der Innovationspartnerschaft entwickelt werden, zĂŒgig voran.

2024 soll ein Fokus auf KI-Strategie-Training liegen. Im Rahmen der Partnerschaft bietet Google in Zusammenarbeit mit FT Strategies ein einwöchiges Training mit dem Schwerpunkt KI-Strategie an. Zudem gilt es, das Vertrauen in Journalismus zurĂŒckgewinnen. „QualitĂ€tsjournalismus braucht fĂŒr seine Berichterstattung verlĂ€ssliche, verifizierte Daten. Mit der Weiterentwicklung der bereits 2023 durch Google geförderten Projekte ‚Data4Content‘ und ‚Signals‘ bietet die APA den österreichischen Nachrichten-Verlagen Tools und Datenfeeds, die sowohl große als auch kleinere Redaktionen bei effizienter und professioneller Berichterstattung unterstĂŒtzen sollen. Ebenfalls ein Kernthema des Jahres: Fact Checking. Nach einem ersten Event im Vorjahr mit ĂŒber 300 Teilnehmer:innen wird sich das Event “The Future of Fact Checking” im Superwahljahr 2024 wieder dem Thema “Desinformation” widmen. Ein Schwerpunkt dabei sollen KI-generierte Falschinformationen sein und wie insbesondere junge Zielgruppen im kritischen Umgang mit Informationen gestĂ€rkt werden können.

14:05: tech2impact im Wandel

tech2impact kĂŒndigt einen Wandel hin zu einem „stĂ€rker auf den Menschen ausgerichteten Ansatz“ an und will damit einen „Meilenstein auf seinem Weg zur Förderung einer wirkungsvollen Zusammenarbeit“ innerhalb der Tech-Community setzen. Im Zuge einer „neuen Ära der zweckorientierten Innovation“ will tech2impact seine Mitgliederstruktur revolutionieren und gehe von einem „unternehmenszentrierten zu einem personenorientierten Modell“ ĂŒber. Diese VerĂ€nderung ziele darauf ab, „noch nicht effektive Verbindungen“ zwischen Innovatoren durch den tech2impact HUB zu fördern, indem Matchmaking und intelligente EinfĂŒhrungen erleichtert werden, die wiederum wirkungsvolle Kooperationen zwischen Startup-, Scale- und Unternehmensinnovatoren fördern sollen.

11:15: Wir stellen ein!

Du suchst gerade einen Teilzeit-Job (20 -30h/Woche), bist ein aufgewecktes Kommunikationsgenie und schaffst es deine Mitmenschen selbst fĂŒr so etwas Banales wie ein Gummiringerl zu begeistern? Du zeigst keinen Genierer wenn es darum geht, das Handy in die Hand zu nehmen und der Welt von Trending Topics zu erzĂ€hlen? Dann bewirb dich bei uns als Sales Assistant! Alle Infos und die Stellenausschreibung gibt es hier.