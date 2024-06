Trending Topics punktet beim renommierten LGT Medienpreis 2024

In eigener Sache

Am Dienstag Abend ging im prächtigen Ambiente des Gartenpalais Liechtenstein die feierliche Vergabe des LGT Medienpreises über die Bühne. Prämiert wurden herausragende Wirtschafts- und Finanzjournalist:innen, die 2023 in österreichischen Print- und Onlinemedien Beiträge publizierten, die sich „durch tiefe Fachkenntnis, sowie durch ein ausgesprochenes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, einen besonderen Recherche-Aufwand und die Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu präsentieren“, auszeichnen.

„Im Zeitalter der Informationsflut sind fundierte Berichterstattung und unabhängiger Journalismus wichtiger denn je. Sie bieten solide Analysen und fördern den öffentlichen Diskurs. Mit dem LGT Medienpreis würdigen wir herausragende Journalistinnen und Journalisten, die sich durch ihre Exzellenz und Integrität auszeichnen und so einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der freien Presse leisten“, so Meinhard Platzer, CEO LGT Bank Österreich.

Mit mehr als 60 Einreichungen in 3 Kategorien erfuhr der diesjährige Preis so viel Zuspruch wie selten zuvor – neben Trending Topics reichten viele führende Redaktionen und Journalist:innen Österreichs ihre Werke ein. In der Kategorie zum Schwerpunkt-Thema Künstliche Intelligenz konnte Trending Topics mit der Story „Der GPT-Effekt“ (ein Doppel-Interview mit Ökonomin Monika Köppl-Turyina und AI-Unternehmer Clemens Wasner) bei der Jury punkten und es auf den zweiten Platz schaffen.

Ansporn für 2025

Die Story, die im Trending Topics-Magazin „A Trip to Tomorrow“ erschien, beschäftigt sich mit den Auswirkungen von AI-Anwendungen in Wirtschaft und Arbeitsmarkt, zeigt die wichtigsten Player im Bereich der LLMs neben OpenAI und deren Investor:innen auf und gibt Einblicke in die Risiken und Chancen des AI-Booms für europäische Player unter dem Eindruck des AI Act.

„Für uns ist diese tolle Platzierung eine Bestätigung dafür, dass man auch als Startup-Medium qualitativ auf Augenhöhe mit den großen, etablierten Redaktionen spielen kann“, so Trending Topics-Mitgründer Jakob Steinschaden. „Der zweite Platz ist natürlich der Ansporn für uns, für 2025 noch besser zu werden und einen ersten Platz zu holen! Wir gratulieren den diesjährigen Gewinner:innen und freuen uns, dass der österreichische Journalismus weiterhin so tolle Storys hervorbringt und den Medienstandort stärken.“

Die Gewinner:innen 2024

Kategorie Print : Erich Brenner, «Herausforderungen der Weltwirtschaft», Magazin GEWINN

: Erich Brenner, «Herausforderungen der Weltwirtschaft», Magazin GEWINN Kategorie New Media : Markus Hauer, David Freudenthaler, Anja Drechsler, Lucija Vukman und Melanie Klug, «Eco Shorts: Warum ist Gold auf einmal so viel wert?», Die Presse Online

: Markus Hauer, David Freudenthaler, Anja Drechsler, Lucija Vukman und Melanie Klug, «Eco Shorts: Warum ist Gold auf einmal so viel wert?», Die Presse Online Schwerpunkt-Thema „Künstliche Intelligenz“: Adrian Lobe, «Die unsichtbare Hand 2.0», Die Furche

Wir gratulieren allen Preisträger:innen!