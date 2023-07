tripmakery.com: Wiener Reise-Startup bekommt siebenstelliges Investment

Tripmakery.com, ein Wiener Startup für Gruppenreisen, hat eine siebenstellige Investition in der jüngsten Finanzierungsrunde erhalten. Die Investition wurde von Risikokapitalgesellschaften wie ZAKA VC, Gateway Ventures, KFLT Angels und Seedblink sowie dem Einzelinvestor Jean-Pascal Duvieusart getätigt. Eine genaue Zahl wird allerdings nicht genannt.

„Wir freuen uns über das Wachstum, das Tripmakery.com seit der Gründung erreicht hat“, sagt Robert Sasse, Mitgründer von Tripmakery.com. „Unsere persönlichen Erfahrungen mit Reisen in großen Gruppen haben uns dazu inspiriert, die Herausforderungen bei der Buchung von Gruppenhotels anzugehen. Heute verlassen sich monatlich Tausende von Kunden:innen auf unsere Plattform, und wir sehen eine starke Nachfrage von Schulklassen, Unternehmen, Sportvereinen und anderen Reisegruppen.“

Gründung 2016

Seit der Gründung im Jahr 2016 habe die Plattform „große Fortschritte in der Reisebranche“ gemacht. Im ersten Jahr bearbeitete Tripmakery.com laut eigenen Angaben 6.000 Gruppenanfragen aus der DACH-Region und erzielte einen Umsatz von 600.000 Euro (GMV). In den letzten zwölf Monaten kletterten diese Zahlen auf 60.000 Gruppenanfragen und 10,3 Millionen Euro (GMV).

Investition „wichtiger Meilenstein“

Die Investition, die von den Risikokapitalgesellschaften ZAKA VC, Gateway Ventures, KFLT Angels und Seedblink sowie dem Einzelinvestor Jean-Pascal Duvieusart getätigt wurde, stelle „einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen sowie einen erheblichen Schub für die Wachstums- und Expansionspläne von Tripmakery.com dar“.

Erklärtes Ziel von Tripmakery ist es, Gruppenbuchungen für Reisende, die mit mehr als zehn Personen reisen, „nahtlos und effizient“ zu gestalten. Herkömmliche Online-Reiseplattformen würden „oft keine effizienten Lösungen für Gruppenbuchungen“ anbieten. Das Startup bietet eine Gruppenbuchungs-API, die direkte Hotelbuchungen ermöglicht. Das soll Zeit sparen und die Koordination von Gruppenbuchung „grundlegend ändern“.

Tripmakery: Expansion und Wachstum geplant

Die Investition werde dazu genutzt, das Hotelangebot der Plattform zu erweitern und die Expansion in Märkte außerhalb der DACH-Region vorzubereiten. Tripmakery.com strebt laut der Presseaussendung „ein jährliches Wachstum von 2-3-fach an“ und plant, seine Dienste innerhalb der nächsten zwei Jahre in ganz Europa anzubieten. Langfristig plant das Unternehmen, auch in Nordamerika und Asien aktiv zu werden.

Tripmakery: „Starke Geschäftsentwicklung“

Die Neu-Investoren zeigen sich jedenfalls zufrieden: „An unserem Portfoliounternehmen Tripmakery haben uns – neben dem hervorragenden Team – vor allem die beeindruckenden Wachstumszahlen und die starke Wettbewerbsposition gefallen. Die bisherige Geschäftsentwicklung von Tripmakery bestätigt unsere ursprüngliche Einschätzung, dass wir unseren Investor:innen ein gutes Startup präsentiert haben“, sagt Andreas Boue, Head of Investment bei Gateway Ventures.

„Der Markt für Gruppenunterkünfte ist riesig und hat noch keinen bedeutenden Marktführer. Die Nachfrage nach der Digitalisierung dieses Teils der Reisebranche ist sehr hoch, wie das signifikante organische Wachstum von Tripmakery beweist. Wir glauben, dass das Team das Zeug dazu hat, seine Position in der DACH-Region zu stärken, in andere Teile der Welt zu expandieren und ein klarer Marktführer in seiner Kategorie zu werden“, sagte Jan Kasper, Mitgründer von ZAKA VC. Eine weitere Investition in „naher Zukunft“ soll ebenfalls angedacht sein.