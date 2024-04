Trump-Aktie bricht in sich zusammen

Dem Aktienkurs von Donald Trumps Medien- bzw. Social-Media-Unternehmen Trump Media & Technology Group (TMTG) kann man derzeit beim Dahinschmelzen zusehen. War das Unternehmen, das hauptsächlich aus dem Twitter-Klon Truth Social besteht, vor kurzem noch knapp 7 Milliarden Dollar wert, sind es etwa zehn Tage später nur mehr 4,7 Milliarden Dollar. Der Kurs der DJT-Aktie (das Börsenkürzel steht natürlich für den Narzissten Donald J. Trump) fiel in den vergangenen Tagen von der Spitze von 66 auf heute nur mehr 34 Dollar.

Dass Trump überhaupt an der Börse notieren kann, ist Ergebnis einer Übernahme von TMTG durch einen so genannten Börsenmantel – also einem leeren Beteiligungsunternehmen, das schon an der Börse notiert war und dann durch einen Kauf einer Firma quasi zu dieser wird – und schwups, ist diese an der Börse und muss keinen aufwendigen IPO machen. TMTG lebt aber eigentlich nur vom Hype um den Mann, der dieses Jahr zum zweiten Mal US-Präsident werden will. Denn wirtschaftliche ist as Unternehmen ziemlich schwach und machte mit dem Werbegeschäft in der Propaganda-App Trumps im Vorjahr lediglich 4 Millionen Dollar Umsatz (bei 58 Millionen Dollar Verlust).

Als TMTG dann via SPAC an der Börse notierte, war die Firma kurzfristig viel Geld wert, nun bricht der Aktienkurs aber von Tag zu Tag mehr ein – kein Wunder bei den jüngst veröffentlichten Zahlen. Da Trump mehr als 50 Prozent der Anteile an TMTG gehören, ist der Preisverfall des Papier natürlich ziemlich schmerzhaft für ihn. Seine Aktien waren zu Spitzenzeiten 6 Mrd. Dollar wert, jetzt sind es noch drei Milliarden. Klar ist auch: Würde Trump zur Finanzierung seiner Schulden oder seines Wahlkampfes große Mengen an Shares verkaufen, würden das andere Shareholder wohl negativ sehen – und auch verkaufen wollen.

Schmerzhaft ist der Kursverlust auch für die Digital World Acquisition Corporation, mit der TMTG verschmolzen wurde, weil die Aktie teilweise unter dem Kurs liegt, bevor TMTG geschluckt wurde. Indes ist kaum absehbar, dass es wirtschaftlich besser für TMTG und Truth Social laufen könnte. Abseits von Trump-Fans gibt es aber kaum Menschen, die die App ernsthaft nutzen, und auch kaum Werbekunden, die das sehr spezielle Werbeumfeld nutzen würden.