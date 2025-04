Trumps Vergeltungszölle lassen Kurse und Stimmung am Krypto-Markt fallen

Donald Trumps Vergeltungszölle treffen nicht nur die Aktienmärkte tief ins Mark, sondern haben am Donnerstag auch für roten Zahlen an den Krypto-Börsen gesorgt. Damit setzt sich der „Trump Pump“, den man seit mehreren Wochen im Zuge immer neuer Zollmaßnahmen der USA, fort. Bitcoin liegt nunmehr 24 Prozent unter dem Allzeithoch, das er am Tagder Angelobung von Trump am 20. Jänner 2025 bei knapp 109.000 Dollar schaffte.

Der aktuelle Krypto-Markt zeigt somit unterm Strich eine negative Entwicklung mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2,65 Billionen und einem Rückgang von 2,50% in den letzten 24 Stunden.

Die Marktstimmung ist mit einem Fear & Greed Index von 25 (Extreme Fear) sehr pessimistisch. Trotz des allgemeinen Abwärtstrends gibt es einige Kryptowährungen mit bemerkenswerten Kursgewinnen, während Bitcoin-ETFs mit einem Nettozufluss von $8,74 Milliarden starkes Interesse zeigen.

1. Top steigende und fallende Kryptowährungen

Top Gewinner (CoinMarketCap)

Story (IP): +2,84% – Preis: $4,26 – Volumen(24h): $104.156.763 DeXe (DEXE): +2,08% – Preis: $14,91 – Volumen(24h): $36.377.980 MANTRA (OM): +0,79% – Preis: $6,32 – Volumen(24h): $118.642.159 UNUS SED LEO (LEO): +0,18% – Preis: $9,42 – Volumen(24h): $4.840.029

Top Verlierer (CoinMarketCap)

Hyperliquid (HYPE): -14,42% – Preis: $11,51 – Volumen(24h): $175.180.169 OFFICIAL TRUMP (TRUMP): -12,82% – Preis: $9,00 – Volumen(24h): $849.835.101 Ethena (ENA): -12,60% – Preis: $0,3113 – Volumen(24h): $286.560.991 Berachain (BERA): -11,02% – Preis: $6,22 – Volumen(24h): $472.042.761

Top Gewinner (CoinGecko)

SuperRare (RARE): +35,3% – Preis: $0,07421 – Volumen(24h): $161.819.144 VICE (VICE): +33,7% – Preis: $0,05295 – Volumen(24h): $426.053 Big Time (BIGTIME): +31,9% – Preis: $0,06202 – Volumen(24h): $365.279.206 Saros (SAROS): +30,5% – Preis: $0,1141 – Volumen(24h): $5.028.365 UXLINK (UXLINK): +18,7% – Preis: $0,4799 – Volumen(24h): $140.797.079

Top Verlierer (CoinGecko)

doginme (DOGINME): -28,9% – Preis: $0,0005924 – Volumen(24h): $18.276.368 Keyboard Cat (Base) (KEYCAT): -28,4% – Preis: $0,002737 – Volumen(24h): $10.154.492 Fartcoin (FARTCOIN): -26,4% – Preis: $0,383 – Volumen(24h): $246.207.098 Treasure (MAGIC): -24,5% – Preis: $0,0773 – Volumen(24h): $37.882.745 Gunz (GUN): -21,5% – Preis: $0,04429 – Volumen(24h): $176.585.957

Analyse der Gewinner und Verlierer

Die Daten von CoinMarketCap und CoinGecko zeigen unterschiedliche Top-Performer, was auf verschiedene Tracking-Methoden und Zeitpunkte hinweisen könnte

Auffällig ist, dass die Gewinner bei CoinGecko deutlich höhere prozentuale Zuwächse verzeichnen (bis zu +35,3%) als bei CoinMarketCap (maximal +2,84%)

Bei den Verlierern sind die Rückgänge auf beiden Plattformen signifikant, mit Verlusten zwischen -11% und -29%

Meme-Coins und neuere Projekte dominieren sowohl die Gewinner- als auch die Verliererlisten

3. Entwicklung des Gesamtmarkts

Aktuelle Marktdaten (Stand: 3. April 2025)

Globale Marktkapitalisierung: $2,65 Billionen

24h Veränderung: -2,50%

CMC100 Index: $161,25 (-2,70%)

Altcoin Index: 14/100

Fear & Greed Index: 24 (Extreme Fear)

Markttrend-Analyse

Der Gesamtmarkt zeigt eine negative Entwicklung in den letzten 24 Stunden mit einem Rückgang von 2,50%

Die 7-Tage-Entwicklung ist deutlich negativer, mit stärkeren Verlusten bei Altcoins wie Ethereum (-11,54%) und XRP (-14,56%)

Bitcoin zeigt sich relativ stabiler mit einem 7-Tage-Rückgang von 4,68%

Der niedrige Altcoin Index (14/100) bestätigt die schwache Performance von Altcoins im Vergleich zu Bitcoin

Die Daten von CoinGecko zeigen eine Gesamtmarktkapitalisierung von $2,753 Billionen mit einer Veränderung von +4,3%, was auf unterschiedliche Berechnungsmethoden oder Zeitpunkte im Vergleich zu CoinMarketCap hinweisen könnte

4. Fear & Greed Index

Aktueller Status (Stand: 3. April 2025)