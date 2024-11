Trumps Klimapläne, COP29 & Österreichs Klimapolitik mit Katharina Rogenhofer

Katharina Rogenhofer wurde in Österreich als Klimaktivistin bekannt. Im Dezember 2018 startete sie „Fridays for Future in Wien“. Danach leitete sie das österreichische Klimavolksbegehren und schrieb das Buch „Ändert sich nichts, ändert sich alles“. Heute ist sie eine der meistgefragten Klimaexpertinnen sowie Vorständin und Sprecherin des KONTEXT – Instituts für Klimafragen.

In dieser Folge geht es um die Auswirkungen des Trump-Wahlsiegs auf das globale Klima, seinen geplanten Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen und den Stand der Dinge bei der UN-Klimakonferenz, der COP29. Außerdem sprechen wir über die österreichische Regierung im Hinblick auf den Klimaschutz, inklusive Lösungsvorschläge wie etwa die Abschaffung des Dieselprotektionismus.

Die Themen:

Donald Trump und Folgen für das globale Klima

Ausstieg Pariser Klimaschutzabkommen – wie schlimm ist das?

Klimaaussichten mit Kamala Harris

Stand der Dinge COP29

Schwerpunkt Klimafinanzierung: Wer zahlt mit?

Allianz der Mutigen

-Scheitert der Klimagipfel?

Was es mit dem Clean Industrial Deal der EU auf sich hat

Österreich und seine Klimaziele

Klimapolitik von ÖVP, SPÖ und NEOS

Wie Österreich zum klimapolitischen Vorbild werden kann

Weg mit dem Dieselprotektionismus



