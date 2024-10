UpNano: Nano-Drucker-Scale-up aus Wien holt 7 Millionen Euro

Sie können winzige Dinge drucken, die man auf einer Bleistiftspitze darstellen könnte: UpNano, ein Scale-up aus Wien mit einer 3SDDrucktechnologie, hat soeben den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Mio. Euro bekannt gegeben. Die Finanzspritze kommt vom aws Gründungsfonds, Novacapital (italienische Investmentholding) und IGO Innovation GmbH sowie vom bisherigen Haupt-Investor ILUM Tec.

Das neue Investment soll die Entwicklung der nächsten Generation der so genannten 2-Photonen-Polymerisations (2PP) 3D-Drucktechnologie beschleunigen. Das Unternehmen rund um CEO Bernhard Küenburg sieht sich bereits jetzt als Hersteller der leistungsfähigsten 2PP 3D-Drucker der Welt und will diese Position weiter auszubauen. Geplant ist der Markteintritt der neuen 3D-Drucker und gleichzeitig die internationale Marktdurchdringung seiner bestehenden NanoOne-Druckerserie beschleunigt. Ziel ist, in dem wettbewerbsintensiven Bereich bdie höchste Auflösung und höchste Druckgeschwindigkeit anbieten zu können.

„Wir freuen uns, dass unsere bestehende Technologie, unsere IP-Position und unsere Marketingstrategie von erfahrenen Investoren extern evaluiert wurden“, so CEO Küenburg in einer Aussendung, „und dass sie sich über das große Potenzial unseres Unternehmens einig sind. Das neue Investment in Höhe von 7 Mio. Euro sowie die langjährige Erfahrung unserer Investoren in der Unterstützung junger und erfolgreicher Unternehmen auf ihrem Wachstumspfad sind ein großer Gewinn für UpNano.“

Einsatz in Medizintechnik und Gewebezüchtung

Was ist nun dieser 2PP-3D-Druck, und wozu dient er? Die Geräte können komplizierter Strukturen im Mikro- und Nanobereich mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit aus einer breiten Palette von Materialien herstellen. Das kann in der Medizintechnik, der Gewebezüchtung, der Medikamentenverabreichung und bei elektronischen und optischen Hochleistungsgeräten eingesetzt werden.

„Wir freuen uns, mit unserer Beteiligung an UpNano Teil eines der innovativsten Unternehmen Österreichs zu sein, das bereits in der Frühphase seines Bestehens beachtliche Markterfolge erzielt hat. UpNano leistet einen großartigen Beitrag zur raschen Entwicklung der Hochtechnologie von der universitären Forschung bis zur Marktreife und zum weltweiten Vertrieb“, so Markus Jandrinitsch, Geschäftsführer des aws Gründungsfonds.