VanMoof reaktiviert Geschäft mit E-Bikes

Im vergangenen Dezember hat sich abgezeichnet, dass der gefallene E-Bike-Champion VanMoof einen Neustart wagt. Im Juli musste das niederländische Scale-up, das oft als „Tesla der E-Bikes“ galt, Insolvenz anmelden. Im August folgte dann die Übernahme durch das E-Mobilitätsunternehmen McLaren Applied, die Mutter von Lavoie (wir berichteten). Nun ist das Comeback gestartet; Im Shop des Herstellers werden nun erstmals seit Juli wieder E-Bikes angeboten, berichtet heise. Dabei sind die Preise in der Zwischenzeit wohlgemerkt ziemlich horrend geworden.

Bikes kosten jetzt deutlich mehr

Derzeit bietet das Unternehmen im Online-Shop wieder seine beiden Modelle S5 und A5 an. Die Lieferzeit gibt der Hersteller mit sieben Tagen an. Die Preise sind im Vergleich zur Ankündigung vor zwei Jahren erheblich gestiegen: Beide Bikes kosten 3.300 Euro, angekündigt hat man sie für 2.500 Euro. Es gehe nun darum, das Vertrauen der Kund:innen zurückzugewinnen, so CEO Eliott Wertheimer. Auch die zwischenzeitlich nicht mehr angebotenen Reparaturen sind jetzt wieder möglich. Dafür setzt VanMoof nicht mehr auf Inhouse-Reparaturen, sondern arbeitet mit externen Dienstleistern zusammen.

Die niederländische Justiz hatte die VanMoof Global Holding B.V., VanMoof B.V. und VanMoof Global Support B.V. im vergangenen Juli für zahlungsunfähig erklärt. Zuvor hatte E-Bike-Hersteller den Vertrieb von Fahrrädern auf seiner Webseite gestoppt und seine Retail-Stores in Städten wie Berlin, Amsterdam, London und Paris geschlossen.

VanMoof wurde an Lavoie verkauft

Wie teuer Lavoie der VanMoof-Kauf zu stehen kam, ist nicht bekannt. Reuters zufolge sagte McLaren-Applied-Vorstand Nick Fry aber, es gehe kurzfristig um „mehrere zehn Millionen Pfund“. Die McLaren-Applied-Tochter war zuvor vor allem als Hersteller von E-Scootern bekannt. Das S5 ist das größere von beiden Modellen und steht auf 27,5 Zoll großen Rädern, die beim A5 nur 24 Zoll groß sind. Bei beiden Modellen setzt der niederländische Hersteller auf einen Vorderradnabenmotor mit einer Nenndauerleistung von 250 Watt.