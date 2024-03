Voi: Schwedischer E-Scooter-Anbieter sammelt 25 Mio. Dollar ein

Voi, schwedischer Anbieter von Mikromobilität und einer der Player auf Wiens E-Scooter-Markt, hat in einer überzeichneten Finanzierungsrunde 25 Millionen Dollar eingeworben. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen eine zusätzliche Fremdfinanzierung für Fahrzeuge gesichert. Die zusätzlichen Eigen- und Fremdmittel sollen der Erweiterung der E-Scooter- und E-Bike-Flotte dienen. Voi will nach eigenen Angaben die Chancen nutzen, die sich durch die wachsende Nachfrage und die zunehmende Konsolidierung in der Branche ergeben.

Voi hatte starkes Jahr 2023

Bestehende Anteilseigner, darunter VNV Global, Raine Group, Nineyards Equity, Balderton, Creandum, Project A, Stena, Black Ice Capital und andere, darunter Gründer und Mitarbeiter:innen, haben sich an der Runde beteiligt. In Verbindung mit der Finanzierungsrunde hat Voi rund 85 Millionen Dollar an Wandelanleihen aus dem Jahr 2021 in Eigenkapital umgewandelt. Die Finanzierungsrunde folgt auf ein starkes Jahr 2023 für Voi.

Mehr als 68 Millionen Fahrten hat das Unternehmen im letzten Jahr insgesamt verzeichnet. Im Laufe des Jahres gewann das Unternehmen außerdem wichtige Ausschreibungen in bedeutenden europäischen Städten wie London, Wien, Oslo, Mailand und Marseille. „Wir hatten ein starkes Jahr 2023, in dem wir weiter gewachsen sind und unsere Margen auf allen Ebenen verbessert haben. In den letzten zwei Jahren ist unser Umsatz um fast 50 Prozent gestiegen, unser Bruttogewinn hat sich mehr als verdoppelt, während wir unsere Gemeinkosten um fast 50 Prozent gesenkt haben. Im Jahr 2023 haben wir zum ersten Mal ein positives EBIT auf Konzernebene erzielt, so Fredrik Hjelm, CEO von Voi.

„Mikromobilität wird sich durchsetzen“

Voi will sich auf das Ziel konzentrieren, eine vollständige Rentabilität und einen positiven Cashflow zu erreichen. Mit der neuen Finanzierung will das Unternehmen seine Flotte in bestehenden und neuen Märkten mit E-Bikes der 3. Generation und E-Scootern der 7. Generation im Frühjahr 2024 erweitern.

„Wir freuen uns sehr über das anhaltende Vertrauen, das Voi durch diese weitere Finanzierungsrunde entgegengebracht wird. Damit werden wir unsere Mission vorantreiben, sichere, nachhaltige und zuverlässige Mikromobilität für jedermann anzubieten. Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Mikromobilität durchsetzen wird. Wir werden eng mit Städten in ganz Europa zusammenarbeiten, um der führende Anbieter von Mikromobilität zu werden“, erklärt Hjelm.