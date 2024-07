VERBUND X Accelerator: Startups und VCs aus den Bereichen Sensorik, Energie und KI gesucht

Zum sechsten Mal öffnet VERBUND X Accelerators seine Pforten und gibt Startups damit die Chance, sich zu vernetzen und frisches Kapital an Land zu ziehen. Gesucht werden Start-ups und Innovator:innen aus zukunftsweisenden Bereichen – und zwar rund um den Globus.

Use Case-Suchfelder

Konkret richtet sich die führende europäische Co-Creation-Plattform an Startups, Scaleups und Tech-Champions, die Lösungen in folgenden Feldern anbieten:

Industrielle Energiespeicherung

Wasserstoff- und Gassensoren

Technische Aggregation von dezentralen Energieressourcen

KI-Agenten

Intelligente Analyse auf Basis von Satellitenbildern

Bewerbungsfrist und Chancen auf Risikokapital

Bewerbungen werden ab sofort bis inklusive dem 18. August entgegengenommen. Risikokapital kann vor allem rund um die AI-gesteuerte Produktentwicklung, Energie-Fintech-Innovationen sowie grüne Fintech und nachhaltige Banktechnologien von Elevator Ventures, Speedinvest, Greiner Innoventures GmbH und UNIQA Ventures bereitgestellt werden.

„Für die Kapitalbeschaffung gibt es keine spezifischen Grenzen. Wenn einer oder mehrere der VC-Partner sich an einer Finanzierungsrunde beteiligen, hängt dies von den Verhandlungen oder ihren eigenen individuellen Investitionsgrenzen ab”, so Edward Feltmann, Deal Sourcing and Engagement Lead at VERBUND X Ventures. „Warum sich bewerben? Es ist eine Gelegenheit, mit den besten CVC- und VC-Teams Österreichs zusammenzuarbeiten.”

Die Accelerator-Reise

Die Auserwählten werden mit Branchenführern zusammengebracht, mit denen sie sich gemeinsam auf eine Accelerator-Reise begeben. „Mit unserem unternehmensübergreifenden Kooperationsansatz fördern wir die Entwicklung innovativer Technologien und neuer Geschäftsmodelle im Energie- und Infrastruktursektor”, so die Vision von VERBUND X Accelerators. Die Reise umfasst konkret die folgenden Schritte:

Scouting Auswahl Innovations-Camp Beschleunigung / Pilotprojekt Demo-Tag Langfristige Zusammenarbeit

Batch #6 des VERBUND X Accelerators arbeitet mit vielversprechenden Partnern zusammen, darunter unter anderem die Axpo Group, BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., Porsche Holding, voestalpine, RHI Magnesita und Wienerberger Österreich. Mehr Informationen dazu hier.