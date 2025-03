Vibe Coding: „Zentrale Aufgaben bleiben in menschlicher Hand“

Mit einem AI-Agenten eine App bauen, per Vibe Coding die KI als CTO einsetzen, 10 Developer statt 100: LLMs haben für einen massiven Shift in vielen Branchen gesorgt, und zuallererst in der Tech-Welt selbst, wo sie herkommen. Denn GPTs, Claude, Cursor und Co spucken bereits auf Befehl meist brauchbaren Code aus und stellen in Frage, wofür es Software-Entwickler in Zukunft noch braucht.

Während so mancher junge Programmierer schon Panik schiebt, ob er in Zukunft auch einen Job bekommen wird, ist festzustellen: Die Integration von KI in den Entwicklungsprozess führt nicht zur Abschaffung des Berufsbildes, sondern zu einer Verlagerung der Schwerpunkte. „KI entlastet Entwickler, aber ersetzt sie nicht. Sie automatisiert Prozesse und steigert die Effizienz. Doch zentrale Aufgaben wie Systemdesign, Architektur und kreative Problemlösung bleiben in menschlicher Hand“, meint etwa Inbal Shani, Chief Product Officer von Twilio.

„Damit wird deutlich: KI ist ein Werkzeug, das die Produktivität erhöht und repetitive Aufgaben übernimmt, während Entwickler sich auf strategische und kreative Aspekte konzentrieren können.“

Die neue Rolle der Entwickler

Softwareentwicklung ist längst mehr als das Schreiben von Code. Studien zeigen, dass Entwickler nur etwa zwei Stunden täglich programmieren – der Rest ihrer Zeit fließt in Systemdesign, Architektur und Abstimmungen. KI kann dabei helfen, Routineaufgaben zu automatisieren, doch kreatives Denken und Entscheidungsfindung bleiben essenziell.

„Ein Softwareentwickler bleibt ein Entwickler, wenn er über die grundlegenden Fähigkeiten verfügt, Systeme zu entwerfen, zu optimieren und Innovationen zu gestalten“, sagt Shani betont. Die Evolution der Softwareentwicklung zeige Parallelen zu früheren technologischen Fortschritten. Höhere Programmiersprachen wie Python oder Java haben den Entwicklungsprozess vereinfacht, ohne den Bedarf an Fachkräften zu verringern. Ähnlich wirke KI heute: Sie beschleunigt Prozesse und abstrahiert Komplexität, während der Fokus sich auf das Design und die Architektur komplexer Systeme verlagert.

Der Ansatz von Twilios Ansatz: Vertrauen, Einfachheit und Intelligenz