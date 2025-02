vibe moves you kauft operatives Geschäft des E-Auto-Abo-Startups ocay

Konsolidierung am österreichischen Markt für Elektromobilität bzw. eigentlich E-Auto-Abos: vibe moves you, Österreichs Marktführer im Bereich E-Auto-Abos, hat die Übernahme des operativen Geschäfts des Welser Startups ocay bekanntgegeben, das ein ähnliches Geschäftsmodell aufbaute. Zum Kaufpreis gibt es aktuell keine Informationen.

Mit dem Abschluss der Transaktion im Februar 2025 wechseln rund 1.000 Auto-Abonnenten von ocay in die Betreuung von vibe, wodurch das Unternehmen seine Position im wachsenden Markt für flexible Mobilitätslösungen weiter ausbaut.

„Unser Ziel ist es, Kund:innen sowohl ein sorgenfreies Mobilitätserlebnis zu bieten, als auch gemeinsam mit Partnern wie ocay den Markt aktiv zu gestalten. Unsere Stärke liegt in der Verbindung von operativer Exzellenz und strategischem Know-how“, so Martin Rada, Geschäftsführer von vibe. Die bestehenden ocay-Kunden können laut Unternehmensangaben auf einen nahtlosen Übergang und erstklassigen Service vertrauen, da alle Abonnements mit den vereinbarten Konditionen übernommen werden.

ocay fokussiert künftig auf Software

Für ocay bedeutet der Schritt eine strategische Neuausrichtung. Das Unternehmen wird sich künftig auf die Entwicklung KI-gestützter Softwarelösungen für Autoabo-Anbieter sowie individuelle Flottenlösungen für Fuhrparks ab 50 Fahrzeugen fokussieren.

„Wir freuen uns, dass wir diesen Schritt mit vibe umsetzen konnten. Unsere Unternehmen sind fast zeitgleich an den Start gegangen und pflegen seit jeher eine respektvolle Geschäftsbeziehung. Damit können wir sicherstellen, dass unsere Autoabonnenten in die Hände eines seriösen Partners gelegt werden“, so Stefan Leeb, Geschäftsführer von ocay.

Die Elektromobilität zeigt trotz mancher Diskussionen um ihre Zukunftsfähigkeit eine dynamische Entwicklung. Laut einer Studie der Marktforscher von Dataforce wird der Anteil an Elektrofahrzeugen bei den Neuzulassungen in Österreich auf über 24 Prozent steigen. Allein im Jahr 2025 werden 85 neue Elektrofahrzeuge von 48 Herstellern auf den österreichischen Markt kommen, was die wachsende Vielfalt und Attraktivität dieses Segments unterstreicht.