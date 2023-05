vibe moves you: Startup investiert 100 Mio. Euro in Abo-Angebot für E-Autos

Das Wiener Startup vibe moves you von Gründerin Lisa Ittner hat sich seit der Gründung vor zwei Jahren als Österreichs erster Anbieter von E-Auto-Abos positioniert. Die Geschäftszahlen der Jungfirma lassen sich heute mittlerweile sehen: Am Mittwoch hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamterlös von neun Millionen Euro erreicht hat, gleichbedeutend mit einem Erlöswachstum von 430 Prozent und einem Jahresergebnis von über 300.000 Euro. Nun will das Unternehmen 100 Millionen Euro für die Finanzierung in sein E-Auto-Abo-Angebot tätigen.

vibe moves you will Angebot erweitern

Diese Finanzierung soll es vibe moves you ermöglichen, das Angebot an umweltfreundlichen Fahrzeugen weiter zu verbessern und zu erweitern. Der Kapitalaufwand ist laut dem Startup ein entscheidender Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität. vibe will damit seine Position als Vorreiter in der Branche stärken und seine Flotte von Elektrofahrzeugen weiter ausbauen. Es sei zudem die logische Konsequenz der wirtschaftlich erfolgreichen vergangenen zwei Jahre.

Kund:innen von vibe sollen nun eine noch größere Auswahl an umweltfreundlichen Fahrzeugen erhalten. Dazu gehören ein kompaktes Stadtauto, ein geräumiger SUV oder ein E-Premiumwagen. „Wir freuen uns sehr über diese richtungsweisende Finanzierung in unser E Abo-Auto-Angebot“, so Lisa Ittner, Co-Founder, vibe moves you. Christian Schrötter, Managing Director, ergänzt: „Es ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, nachhaltige Mobilität für alle zugänglich zu machen. Mit diesem finanziellen Rückhalt werden wir unseren Kund:innen noch mehr umweltfreundliche Optionen bieten und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen leisten.“

Startup setzt auf „Megatrends“ E-Mobility und Auto-Abos

vibe moves you blickt auch mit viel Selbstvertrauen in die Zukunft: „Wir setzen mit E-Mobilität und mit Abonnements für Fahrzeuge auf zwei aktuelle Megatrends, auf die immer mehr Unternehmen aufspringen. Dabei wollen wir uns auch künftig die Speerspitze in Österreich darstellen. Wir bewegen uns hier in einem hochdynamischen Wachstumsmarkt“, erklärt Lisa Ittner. vibe will die Wartezeit für Kund:innen so kurz wie möglich machen. Im Fokus stehen dabei Flexibilität und die Wünsche der Kund:innen. Daneben gibt es keine Anzahlung, die Autos seien sofort verfügbar, außerdem bietet das Unternehmen einen Fahrzeugwechsel während Laufzeit sowie einen „Full Service“.

Mit den Abos hat das Startup ein konstantes Wachstum erreicht. So schaffte vibe nach eigenen Angaben in nur 18 Monaten den Break-Even-Point. Über 1.500 Autos vermietet die Jungfirma heute in laufenden Verträgen. Vor allem B2B-Kunden bedient vibe, jedoch unterhält das Unternehmen auch einige B2C-Verträge. Die Preise für das Abo fangen bei rund 500 Euro pro Monat an. In Zukunft will vibe moves you seine Position in Österreich weiter ausbauen. Man ist sich bei dem Unternehmen sicher, dass das Konzept auch in anderen Ländern funktionieren kann. Eine internationale Expansion ist also nicht auszuschließen.