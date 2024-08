Volocopter: Flugtaxi wird bei den Olympischen Spielen abheben

Kurz vor dem Ende der diesjährigen Olympischen Spiele in Paris hat der deutsche Flugtaxi-Entwickler “Volocopter“ die Erlaubnis zum Abheben erhalten. Die ersten Testflüge mit dem elektrischen VTOL-Flugtaxi sind für den heutigen Donnerstag geplant, Passagier:innen werden sich allerdings doch keine an Bord befinden.

Lange Verhandlungen

Bis vor wenigen Tagen vor Abschluss der Veranstaltung – die Olympischen Spiele enden am Sonntag – war unklar, ob das Flugtaxi überhaupt fliegen wird. Es soll lange Verhandlungen mit der französischen Aufsichtsbehörde für die zivile Luftfahrt DGAC und der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit EASA gegeben haben. Jetzt steht fest: Ein Pilot wird den elektrischen Volocopter senkrecht abheben und auch wieder senkrecht landen lassen. Die Flugtaxis sollen nicht höher als 500 Meter über dem Boden fliegen, dabei aber von der Stadt aus nicht zu hören sein.

Testflug statt Passierbeförderung

Die Flüge hätten ursprünglich anders ablaufen sollen. Geplant hatte das deutsche Luftfahrtunternehmen Volocopter gemeinsam mit dem französischen Flughafenbetreiber “Groupe ADP” den weltweit ersten Flugtaxi-Service mit Passagierbetrieb anzubieten. Konkret sollte es zwei Demonstrationsflüge pro Stunde in der Zeit von 8 bis 17 Uhr geben – doch die Zulassung von der EASA blieb aus. Schon letztes Jahr kündigte das Unternehmen drei Verbindungs- und zwei touristischen Rundflugrouten in Paris an. Denn neben dem Piloten hat noch eine weitere Person Platz. Vorgesehen waren dafür fünf Landeplätze, die sogenannten „Vertiports” – einer davon sollte sich auf einem Schwimmponton auf dem Pariser Fluss Seine befinden. Dabei wurde zu viel versprochen.