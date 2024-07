Bernhard Hauser: „Für dein Startup gibt es auf Dauer 3 Szenarien: Insolvenz, Exit, IPO.“

In der Startup-Szene war er vor mehreren Jahren als einer der Gründer des mittlerweile geschlossene Chatbot-Startup orat.io bekannt, wechselte dann zu Meta/Facebook – und betreibt jetzt seinen eigenen kleinen Mini-Fonds: Seriengründer Bernhard Hauser hat sich in Wien seine eigene kleine Nische gesucht und gefunden. Bei Waterglass kauft er ganz kleine Software-Firmen zusammen, um sie dann zu skalieren. Pxl.to aus Großbritannien war das erste im Mai, viele weitere sollen folgen.

Dem Startup Interviewer hat Bernhard Hauser erzählt, wie Waterglass funktioniert und wie er aktuell die Startup-Welt beobachtet:

Was ist Waterglass?

Waterglass ist ein Micro PE Fund, der sich auf den Akquise und den Betrieb von Nischen-Softwareanbietern konzentriert.

Danke, Bernhard. Was ist die Geschichte hinter Waterglass? Wie und warum hast du angefangen?

Ich möchte, dass Gründerinnen und Gründer wissen, dass nicht jedes Startup ein Rocketship wird. Das ist unrealistisch und vor allem in vielen Fällen gar nicht notwendig. Es gibt viele digitale Unternehmen, die Cashflow-positiv sind, ein relevantes Problem im Markt lösen und super spannend sind, aber damit alleine lässt sich selten eine gute Headline schreiben. Langfristig möchte ich mit Waterglass ein Portfolio von nischigen Softwareunternehmen aufbauen, die auf dem Weg zur Profitabilität oder bereits profitabel sind. Das heißt, zum Zeitpunkt der Akquise sind das etwas ausgereiftere MVPs und damit noch keine vollwertigen Unternehmen mit ausgereiften Produkten. Das ist aber in Ordnung, denn ich möchte diese dann mit Waterglass fortführen und skalieren.

Klingt nach einer spannenden Vision. Was unterscheidet Waterglass von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Es gibt tatsächlich noch wenige in der EU, die sich auf so frühphasige Akquisen konzentrieren, während das in den USA oder UK bereits länger ein Thema ist. Das Potential ist riesig, nicht zuletzt weil es viele VC-finanzierte Startups gibt, die als Zombies dahinwandern und somit ideale Akquiseziele sind.

Und welche Technologien setzt ihr ein, beziehungsweise welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Da Waterglass ein PE-Fund ist, haben wir keine eigene Tech entwickelt. Allerdings sind wir natürlich in der Tech-Industrie stark involviert und beschäftigen uns intensiv mit Nischen-Software und deren Technologie Stack.

Verstehe, danke für die Präzisierung. Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe sind Solo-Founder:innen, die sich auf ein neues Projekt konzentrieren wollen, einen Mini-Exit suchen planen oder auch einfach einen Partner suchen, mit dem sie weiter arbeiten, aber die Kontrolle übergeben möchten.

Sehr spannend. Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Bisher sind die Akquisen selbst finanziert und bis auf Weiteres soll es auch dabei bleiben, wobei der Cashflow aus dem Portfolio eine wichtige Komponente sein wird.

Danke für die Antwort. Was sind die nächsten Schritte für Waterglass? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Ein starker, europäischer Partner werden, der sich auf den nachhaltigen Aufbau von digitalen Unternehmen konzentriert. Dafür gibts es noch viel Platz in der europäischen Digitalszene.

Hast du zum Abschluss noch Tipps für andere Gründerinnen und Gründer?

Wenn ihr vor habt ein Startup zu gründen und externes Investment aufzunehmen, dann gibt es auf Dauer für euer Unternehmen 3 mögliche Szenarien: Insolvenz, Exit, IPO. Wenn nichts davon so wirklich euren Vorstellungen entspricht, dann überlegt euch ein „langweiliges“ Softwareunternehmen zu gründen, in dem ihr volle Kontrolle habt und nach euren Vorstellungen wachsen könnt.

iese Story ist mit dem Startup Interviewer, einem AI-Tool von Trending Topics entstanden. Willst du ebenfalls zu deinem Startup von unserer AI interviewt werden, dann klicke hier. Weitere Startup-Interviews findest du hier.